Tracce svolte della Maturità 2025: Tipologia B, il Testo argomentativo alla Prima prova. I nostri consigli per svolgere l'esame e l'ultimo toto-tracce

TRACCE SVOLTE PER LA TIPOLOGIA B DELLA PRIMA PROVA DELLA MATURITÀ 2025: IL TESTO ARGOMENTATIVO

Manca sempre meno al momento in cui potremo scoprire tutte le tracce svolte della Prima prova della Maturità 2025 con questo articolo che sarà interamente dedicato alla cosiddetta Tipologia B, che porterà tutti gli studenti maturandi a confrontarsi con un Testo argomentativo partendo – come sempre avviene – da un breve brano fornito dal Ministero ed incentrato su un pool di argomenti decisamente ampio e variegato, rendendo di fatto complesso immaginare in anticipo quello che potrebbe uscire.

L’ora X per scoprire le tracce della Prima prova è fissata, come sempre, alle 8:30 del mattino di oggi, quando il Ministero fornirà le password alle Commissioni per accedere al segretissimo plico che conterrà tutte le varie proposte: gli ambiti saranno complessivamente tre, a partire dall’Analisi del testo, passando – appunto – per il Testo argomentativo ed arrivando infine al Tema di attualità; con difficoltà ovviamente identiche e largamente soggettive.

Per esempio, il punto positivo delle tracce della Tipologia B è sicuramente relativo al fatto che non richiederà grosse competenze tecniche o accademiche (a differenza dell’analisi letteraria), ma in questo caso la grande difficoltà per gli studenti è soprattutto legata, in primo luogo, agli argomenti scelti dal Ministero e, secondariamente, alla capacità di sostenere una tesi e un’antitesi che confermino o confutino la posizione dell’autore.

Lo svolgimento della Prima prova – indipendentemente dalle tracce svolte dai singoli candidati maturandi – richiede un massimo di 6 ore nel corso delle quali si dovranno risolvere tutte le varie richieste presenti sul plico d’esame; mentre il totale di punti che si potranno ottenere con un Testo argomentativo perfetto, che convinca a fondo la Commissione, è pari a 20, ai quali ne andranno sommati gli altri 40 per la Seconda prova e l’orale.

TUTTI I CONSIGLI PER SVOLGERE AL MEGLIO LA PRIMA PROVA DELLA MATURITÀ 2025

Visto che per scoprire le tracce svolte della Tipologia B dovremo attendere ancora qualche ora, potrebbe essere sempre utile lasciare un paio di indicazioni e utili consigli per completare al meglio la prova e cercare di avvicinarsi all’obiettivo dei 20 punti: la chiave per il successo in questo caso è sempre legata al tempo, perché sarà impossibile superare le 6 ore massime; mentre, al contempo, anche la grammatica occupa il suo importantissimo posto.

Complessivamente, nella Prima prova della Maturità il Testo argomentativo è quello che concede ai maturandi un ampio spazio di manovra, ma per partire con il piede giusto è importante leggere innanzitutto tutte e tre le proposte del Ministero per capire quale sia maggiormente incline alle vostre competenze e conoscenze: impiegate qualche minuto per leggerle sommariamente tutte e poi da lì procedete con la seconda fase.

Scelto l’argomento sul quale ritenete di poter esprimere un’opinione precisa e forte, vi potrete dedicare ad un’approfondita lettura del testo, evidenziandone gli elementi salienti e iniziando a strutturare una sorta di scaletta che contenga quello che volete esprimere nella vostra trattazione; mentre, una volta compresa a fondo la proposta, potrete procedere con le domande indicate nel plico.

Normalmente – e crediamo che lo stesso avverrà anche con la Maturità 2025 – ai candidati con la seconda tipologia vengono proposte tre o quattro domande di comprensione del testo, accompagnate da un invito alla produzione: nel primo caso si potrà rispondere separatamente o creando una sola lunga risposta che tratti tutti i vari quesiti; mentre nel secondo dovrete dare il meglio di voi nel sostenere la vostra idea, portando anche qualche esempio utile e citando l’autore originale delle tracce svolte.

TOTO-TRACCE SULLA TIPOLOGIA B: I PAPABILI ARGOMENTI SCELTI DAL MINISTRO PER LA PRIMA PROVA

Insomma, la Tipologia B per molti potrebbe essere un vero e proprio scoglio e per altri potrebbe essere del tutto simile a una passeggiata e, per farci un’idea un pochino più precisa sui possibili argomenti che vi troverete davanti, possiamo dedicare una piccola parentesi all’ormai noto toto-tracce: in questo caso, le ipotesi sulla Prima prova tendenzialmente vertono quasi sempre attorno alle ricorrenze e agli anniversari che cadono quest’anno.

Nel dettaglio, secondo le voci di corridoio su questa Maturità, ad andare per la maggiore per il Testo argomentativo è il doppio anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista (che risale esattamente a 80 anni fa) e della caduta del Muro di Berlino (35 anni fa), collegabili al clima teso che si respira in tutto il mondo; mentre qualcuno cita anche l’anniversario della morte di Albert Einstein e dell’uccisione dell’attivista Malcolm X.