Tracce svolte Tipologia B, Prima Prova Maturità 2023/ Testo argomentativo: il toto-titoli (21 giugno)

TIPOLOGIA B PRIMA PROVA, TESTO ARGOMENTATIVO, TOTO TITOLI: ATTESA TRACCE SVOLTE MATURITÀ 2023

Manca sempre meno all’inizio della Prima Prova della Maturità 2023: alle ore 8.30 in tutto il Paese 500 mila studenti affronteranno la tappa d’esordio dell’esame di Stato. Come ben sappiamo, sono previste sette tracce per tre tipologie di tema. La Tipologia B è il testo argomentativo e prevede tre proposte, legate ai più svariati ambiti: artistico, letterario, scientifico, filosofico, storico, sociale, economico e tecnologico.

La tipologia B si suddivide in due parti ben distinte da svolgere in ordine: la prima è la comprensione e analisi, la seconda è la produzione. La prima fase è composta da alcune domande aperte, mentre la seconda consiste in un elaborato vero e proprio. Nelle ultime settimane si è scatenato il consueto toto-tracce ma è stato difficile mettere d’accordo tutti: c’è chi ha citato i 75 anni della Costituzione italiana e gli 80 anni della caduta del fascismo, senza dimenticare i 70 anni dalla morte di Stalin e i 50 anni dalla dipartita di Picasso.

TIPOLOGIA B, PRIMA PROVA MATURITÀ: LE TRACCE E I TITOLI DEL 2022

Se diamo un’occhiata alle tracce svolte lo scorso anno per la Tipologia B nella Prima Prova di Maturità, non sono mancate conferme e clamorose sorprese. La prima traccia ha chiamato un causa un tema atteso come il razzismo, raccontato attraverso le parole di Liliana Segre e Gherardo Colombo, autori de “La sola colpa di essere nati”.

La seconda traccia della tipologia B ha invece visto protagonista un testo insolito, basato su Musicofilia di Oliver Sacks, con i maturandi chiamati a comprendere all’interno del testo il ruolo dei Superni e quale ruolo abbia la musica per chi riesce a sentirne la potenza. La terza e ultima traccia della tipologia B ha invece riguardato un tema parecchio dibattuto come il cambiamento climatico, partendo dal discorso alla Camera dei Deputati del Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.

PRIMA PROVA MATURITÀ, COME SVOLGERE LA TRACCIA DELLA TIPOLOGIA B

La Prima Prova della Maturità 2023 è l’inizio di un percorso difficile, per questo un metodo per affrontare il test può tornare utile. Gli studenti possono prepararsi una sorta di scaletta, una mini-guida da rispettare per portare la barca in porto. Il primo consiglio è sicuramente quello di leggere con attenzione la traccia, più volte se necessario. Una fase importante, perché da qui inizia un nuovo capitolo. Un altro passaggio significativo è la suddivisione del tempo: la prova dura sei ore e se necessario usatele tutte e sei.

Una parte del tempo va destinata alle riflessioni di “brutta”, seguite dalla vera e propria scrittura del tema. Prendetevi un lasso di tempo ragionevole, partendo da una scaletta dettagliata per fare ordine mentale: un consiglio ancora più importante per la tipologia B, considerando che l’obiettivo finale è costruire una tesi. Uno dei punti da rispettare è sicuramente la punteggiatura: prestate grande attenzione perché nella Prima Prova può fare la differenza. Ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi è massima calma: rileggete il tema più e più volte prima di consigliarlo, la fretta non è mai buona consigliera.

