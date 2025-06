Tracce svolte della Maturità 2025: Tipologia C, il Tema di attualità alla Prima prova. I nostri consigli per svolgere l'esame e l'ultimo toto-tracce

TRACCE SVOLTE PER LA TIPOLOGIA C DELLA PRIMA PROVA DELLA MATURITÀ 2025: IL TEMA D’ATTUALITÀ

Si avvicina il momento della verità in cui potremo scoprire tutti assieme quali sono le tracce scelte dal Ministero quest’anno per la Prima prova della Maturità 2025, rivelate solamente allo scoccare delle ore 8:30 in punto (o meglio, per noi che siamo fuori dalle scuole a seguire l’esame da distante) quando il MIM invierà alle scuole le password per aprire i famosi plichi e gli studenti avranno il via libera per iniziare le prove.

FAQ Maturità 2025, cosa succede dopo la Prima Prova/ Domande-risposte Ministero: tracce, orali, tesina, PCTO…

In attesa di poter scoprire le tracce svolte della Tipologia C Maturità 2025 – assoluta protagonista di questo articolo, con le altre due che troverete ovviamente in altri articoli simili – di questo esame di Stato del 2025, possiamo dedicarci ad un sempre comodo recupero delle regole per svolgere al meglio l’esame: la terza tipologia, esattamente come tutti gli altri anni, sarà dedicata al Tema di attualità che chiederà ai candidati di misurarsi con un argomento particolarmente importante degli ultimi mesi.

Prima Prova Maturità 2025, consigli last minute/ Cose da fare e da evitare prima dell'esame

Di fatto, con la Tipologia C viene lasciata ampia discrezionalità agli studenti per poter argomentare le proprie riflessioni sul tema proposto, ma il punto di partenza è sempre lo stesso: un testo (in totale saranno due) che parla di un argomento attuale, accompagnato dalla richiesta da parte del Ministero di sviluppare un punto di vista coerente e preciso, scorrevole e comprensibile, non necessariamente in accordo con quello di partenza.

Quando si sceglie la terza tipologia per la Prima prova Maturità 2025, insomma, è decisamente importante che l’argomento di partenza sia ben noto e che si possieda un’idea precisa sul tema; mentre al contempo non sono richieste competenze tecniche precise (come, invece, avviene per la Tipologia A dedicata all’Analisi del testo): complessivamente gli studenti avranno 6 ore per completare l’intera prova, tra lettura e produzione, tutto per un totale massimo di 20 punti sui 60 totali delle tre prove.

MATURITÀ 2025, DIRETTA PRIMA PROVA ESAME DI STATO/ Tema italiano: è scattato il conto alla rovescia!

CONSIGLI PER SVOLGERE LA PRIMA PROVA DELLA MATURITÀ 2025: COME GESTIRE IL TEMPO

Di consigli su come svolgere al meglio la Prima prova della Maturità 2025 ve ne abbiamo dati fin che mai in queste ultime settimane, ma visto che il tempo che ci separa dalla possibilità di scoprire le tracce svolte della terza tipologia dedicate all’attualità, qualche piccolo consiglio dell’ultimo minuto potrebbe sempre scapparci: fondamentale sarà, in particolare, la gestione corretta del tempo, perché scadute le 6 ore non si potranno avere deroghe di alcun tipo e il tema sarà da consegnare senza se e senza ma.

Nelle sei ore di tempo sarà importante organizzare bene i vari processi che dovranno essere svolti: in primo luogo la lettura (e rilettura, anche tre o quattro volte) del testo di partenza non dovrebbe impiegare più di un’ora – che in realtà è già un tempo limite –, mentre nella fase ben più lunga di produzione del testo è sempre importante partire da un foglio di brutta che potrete liberamente scarabocchiare; il tutto tenendovi un’ora/un’ora e mezza per rileggere bene il testo prima di consegnare.

Un consiglio importante (e che vi ripeteranno fino allo sfinimento nei prossimi giorni) è sempre quello di evitare corse perché tanto non ci saranno premi per chi arriva per primo e – in ogni caso – anche uscendo prima di tutti i vostri compagni potreste avere poi il desiderio di attenderli fuori dalla scuola per parlare della traccia appena svolta: fate tutto con molta calma ed attenzione, ricordandovi soprattutto di correggere gli errori grammaticali che non vi faranno fare certo una bella figura.

L’ULTIMO TOTO-TRACCE SULLA TIPOLOGIA C MATURITÀ 2025: QUALI ARGOMENTI SCEGLIERÀ IL MINISTRO PER LA PRIMA PROVA?

Immancabile anche tra queste righe il classico toto-tracce che da diverse settimane a questa parte impazza in rete tra ipotesi, supposizioni e voci sulla Prima prova della Maturità 2025: come dicevamo già prima, la Tipologia C è tra le più variegate delle tre con tantissimi possibili argomenti dai quali il Ministero può facilmente attingere; specialmente in un periodo storico di forti divisioni geopolitiche, guerre in ogni angolo del mondo e frequenti sviluppi tecnologici.

Non a caso, è bene ricordare che quest’anno cade l’anniversario della caduta del Muro di Berlino e una delle tracce della Tipologia C alla Maturità 2025 potrebbe chiedere di ragionare sulle sempre più nette divisioni tra Occidente ed Oriente, nonché interne allo stesso Occidente; e mentre anche le effettive guerre potrebbero essere un argomento scelto dal Ministero, secondo molti potrebbe uscire qualcosa inerente alla violenza contro le donne, sull’intelligenza artificiale o anche sull’ambientalismo.