TRACCE SVOLTE TIPOLOGIA C ATTUALITÀ MATURITÀ 2022/ Prima prova: info temi e argomenti

Entra in scena la prima prova degli scritti della Maturità 2022. Non tutti gli studenti hanno le idee chiare, anche per questo si affidano al toto-tracce, ma tutto verrà presto chiarito. Capiremo, ad esempio, quali tra le tracce di oggi riguardano la tipologia C, quindi il tema di attualità, e se le previsioni si avverano. C’è chi ha dato per scontato come argomento la guerra in Ucraina e gli sviluppi delle crisi internazionali, ma potrebbe essere così scontata come traccia da non essere inserita. Anche per questo si parla ancora di post-Covid.

Tra le ipotesi anche un tema dell’esistenzialismo. In questo caso potrebbe spuntare la pace, seguita da futuro e ricordo. In tal caso, dunque, potrebbe esserci spazio nell’argomentazione anche per la guerra in Ucraina. Ma spesso tutte le teorie e ipotesi vengono spazzate via dal Ministero dell’Istruzione, in grado di sorprendere gli studenti proponendo autori meno approfonditi durante l’anno scolastico. Ed è anche per questo che gli studenti sono in ansia… (agg. di Silvana Palazzo)

TIPOLOGIA C: TEMA D’ATTUALITÀ O DI ORDINE GENERALE DELL’ESAME DI MATURITÀ 2022

Tipologia C, più comunemente noto come tema d’attualità o di ordine generale. È il terzo tipo di esame previsto per la prima prova della Maturità 2022 che comincia oggi, 22 giugno 2022. Nell’immaginario collettivo è il tema che più si avvicina alla sensibilità degli studenti, ma non da sottovalutare. Richiede, infatti, la produzione di una riflessione critica a livello espositivo e argomentativo, partendo da un documento. Come ogni anno ha tenuto banco il toto-tracce. Ad esempio, sono molti quotati per oggi come argomenti la pandemia di Covid, la guerra tra Russia e Ucraina, ma anche le vittorie sportive dell’Italia, non solo gli Europei di calcio, ma anche i successi alle Olimpiadi dell’estate scorsa.

Ad esempio, nel 2019 le tracce della tipologie C della Maturità sono state una sul ruolo dello sport nella storia e nella società, l’altra su Carlo Alberto Dalla Chiesa. Dunque, è importante tenere a mente gli anniversari e le ricorrenze di quest’anno, perché potrebbero ispirare le tracce. Nel toto-tracce, ad esempio, si inseriscono anche crisi delle risorse energetiche, eutanasia e testamento biologico, diritti umani e rifugiati, Elezioni Presidente della Repubblica, sicurezza del lavoro e morti bianche.

TIPOLOGIA C PRIMA PROVA MATURITÀ: TRACCE 2019

Nel 2019 la Maturità per la tipologia C, “riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità”, proponeva come prima traccia un testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo.

La cosiddetta proposta C2, la seconda traccia della tipologia C della Prima Prova della Maturità aveva il titolo “tra sport e storia”. Proponeva uno stralcio dell’articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale il 24 settembre 2013. La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). Da qui l’intreccio proposto dal Ministero dell’Istruzione tra sport e storia.

PRIMA PROVA MATURITÀ, COME SVOLGERE TIPOLOGIA C

Chi sceglie oggi la tipologia C nella prima prova della Maturità 2022, oltre a dover fare attenzione alla struttura e agli errori ortografici come negli altri casi, deve essere aggiornato sui temi di attualità più “caldi” e sul dibattito culturale corrente per evitare banalità e riuscire a sviluppare un ragionamento logico e scorrevole. Solitamente viene proposto un breve brano o una citazione su un argomento di attualità per chiedere lo sviluppo di una riflessione critica a riguardo, facendo leva sulle proprie conoscenze e su quanto letto su libri e giornali o sentito in televisione.

Dunque, si può cominciare segnando le parole chiave della traccia, poi appuntando le nozioni che sorgono sul tema e che vanno sviluppate. Quindi, va costruita l’impalcatura del tema, lo schema per fare in modo che i concetti fluiscano coerentemente. Vi consigliamo di preparare una scaletta che deve prevedere un’introduzione per presentare l’argomento, poi lo svolgimento con riferimenti a testi e documenti, quindi una conclusione con considerazioni personali. Tutto deve risultare scorrevole, non devono esserci forzature.











