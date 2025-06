Pubblicate le tracce ufficiali della Prima prova della Maturità 2025: dove recuperare il plico dell'Esame di Stato per il tema di italiano

Come ogni anno, dopo la conclusione ufficiale del tempo a disposizione di studenti e studentesse per completare la Prima prova della Maturità 2025 sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state pubbliche le tracce ufficiali con il consueto plico che in mattinata è stato aperto per la prima volta davanti agli oltre 500mila candidati che sono misurati con l’Esame di Stato; mentre ora si è aperta a tutti gli effetti l’attesa per la temuta Seconda prova di domani che verterà interamente sulle materie d’indirizzo dei singoli corsi.

Senza guardare troppo avanti nel futuro mettendo (come si dice) “il carro davanti ai buoi”, per ora l’attenzione ricade ancora a pieno titolo sulla prova d’italiano e sulle sue tracce ufficiali: l’esame è iniziate questa mattina allo scoccare preciso delle 8:30 – salvo ovviamene qualche possibile minimo ritardo tecnico in alcune classi – e ai maturandi sono state concesse un totale di 6 ore per completare il tema scelto tra le tre tipologie presenti.

Nel plico della Maturità – anche in questo caso, come in tutti gli altri anni – erano contenute un totale di sette tracce: le prime due erano relative alla sempre detestata (almeno, da molti) Analisi del testo, seguita poi da altre tre dedicate al cosiddetto Testo argomentativo e dalle ultime due relative al Tema di attualità; mentre in tutti e sette i casi il punto di partenza era un più o meno breve brano tratto dalle opere e dagli scritti di altrettanti autori.

LE TRACCE UFFICIALI DELLA PRIMA PROVA DELLA MATURITÀ 2025: DOVE RECUPERALE E QUALI SONO

Seppur le tracce ufficiali della Prima prova siano state pubblicate solamente qualche minuto fa, l’effettivo contenuto del plico era già trapelato poco dopo l’inizio della prova, rimasto come sempre segretissimo fino allo scoccare delle ore 8:30 per evitare che qualcuno potesse arrivare alla sede d’esame preparato: in tal senso vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra diretta sulla Prima prova, in cui trovate tutte le ultimissime notizie della mattinata d’esame e le effettive tracce svolte.

Se, invece, voleste recuperare il plico ufficiale, allora potreste semplicemente cliccare su queste altre parole per scaricare direttamente le sei pagine pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (disponibili anche nel link qua sotto, pubblicato in un Tweet ufficiale del MIM): il fatto interessante è che sono state pienamente confermate le notizie trapelate in mattinata, con le due Analisi del testo – ovvero la Tipologia A – tratte dall’Appendice I di Pier Paolo Pasolini e dal Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Similmente, tra le tracce ufficiali nella Tipologia B troviamo il brano tratto da “Gli anni trenta: il decennio che sconvolse il mondo” di Piers Brendon, il testo sul “Rispetto” del caporedattore di Avvenire Riccardo Maccioni e “Un quarto d’era (geologica) di celebrità” di Telmo Pievani; mentre nella Tipologia C incappiamo in Paolo Borsellino e il suo “I giovani, la mia speranza” e in “L’indignazione è il motore del mondo social” di Anna Meldolesi e Chiara Lalli.