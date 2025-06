Pubblicate le tracce ufficiali della Seconda prova della Maturità 2025: dove recuperare il plico dell'Esame di Stato per i vari corsi di studio

Con un leggero anticipo rispetto alla giornata di ieri con la Prima prova, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha già provveduto a pubblicare le tracce ufficiali della Seconda prova della Maturità 2025, disponibili per tutti i curiosi che attendevano solo la conferma ministeriale alle tante indiscrezioni che sono circolate nelle ultime ore su praticamente tutti i siti d’informazione e anche per gli studenti che da poco sono usciti dalle aule dell’Esame di stato e vogliono provare a cimentarsi nuovamente con il test per capire quanti punti sono riusciti a ottenere.

Complessivamente, con la giornata di oggi vi ricordiamo che si è chiusa per la stragrande maggioranza degli studenti la parte scritta di questo temutissimo Esame di Stato, con il solo Liceo Artistico che avrà ancora a disposizione anche la giornata di domani per la consegna delle opere che gli studenti sono stati chiamati a realizzare e i corsi ESABAC (ovvero quello italo-francese che rilascia un doppio diploma valido in Italia e Francia) che dovranno ancora sostenere una Terza prova scritta.

Visto che si è chiusa la partita degli scritti, prima di arrivare alle tracce vale la pena ricordare che a breve gli studenti maturandi potranno sapere il totale del punteggio ottenuto: complessivamente si tratta di 20 punti per la Prima prova e altri 20 per la Seconda prova (ovviamente distribuiti dalla Commissione); mentre altrettanti ce ne saranno “in palio” nell’Orale da sommare – infine – ai crediti maturati nel triennio per arrivare a un massimo di 100.

LE TRACCE UFFICIALI DELLA SECONDA PROVA DELLA MATURITÀ 2025: DOVE RECUPERALE E QUALI SONO

Venendo a noi, come vi abbiamo già anticipato poche righe fa è arrivato finalmente il momento di scoprire le tracce ufficiali della Prova d’indirizzo per i vari corsi di studio delle scuole superiori, fermo restando che nelle ultime ore i vari plichi d’esame sottoposti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito erano già abbondantemente trapelati su decine e decine di siti: se ve li foste persi, vi invitiamo a dare una rapidissima occhiata alla nostra diretta odierna che riporta tutte le varie indiscrezioni già uscite e anche le notizie più interessanti della mattinata.

D’altra parte, visto che di tracce ufficiali stiamo parlando vi ricordiamo che l’annuncio da parte del Ministero è stato fatto ancora una volta tramite il profilo ufficiale del dicastero di Giuseppe Valditara su Twitter/X (lo trovate qua sotto!): la pubblicazione è stata fatta ancora una volta sull’archivio ministeriale che potete raggiungere cliccando su queste stesse parole che state leggendo; mentre potrebbe farvi comodo sapere che complessivamente sono state confermate le indiscrezioni trapelate in mattinata.

#Maturità2025, sul sito del #MIM sono state pubblicate le tracce della seconda prova scritta. Le trovate qui ▶️ https://t.co/VFqaZYo7hD#MIMaturo pic.twitter.com/YakMdqx1xQ — Ministero dell’Istruzione e del Merito (@MIsocialTW) June 19, 2025

Nell’archivio che vi abbiamo linkato qua sopra dovrete innanzitutto selezionare la Maturità di quest’anno (cliccando su “Anno scolastico” e poi su “2024/2025”) e poi – ignorando la sezione “Prima prova” che è riservata al tema di italiano – cliccare ancora su “Seconda prova” per scegliere quale tra i vari istituti (troverete ovviamente i Licei, i Professionali classici, quelli del Vecchio Ordinamento e i Tecnici) per arrivare all’elenco completo dei corsi di studio che vi permetterà di scaricare il PDF del plico dell’Esame di Stato.