Tracciabilità criptovalute/ Dal 2025 ogni transazione è monitorata: cosa cambia?

La tracciabilità delle criptovalute potrebbe essere presto realtà. Gli aspiranti trader di crypto, dovranno fare i conti con il nuovo regolamento europeo, che prevede di rendere visibili e tracciare qualsiasi operazione finanziaria (come le transazioni digitali), per ordini superiori ai mille euro.

Il Parlamento Europeo ha parlato ancora una volta del documento MiCA, totalizzando 517 voti a favore, 38 voti contrari e 18 astenuti. Per la prima volta nel mondo delle criptovalute, potrebbe arrivare la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale.

Tracciabilità criptovalute: come funzionerà, chi rischia?

La tracciabilità criptovalute sarà contenuta nei minimi dettagli, nel documento MiCA. Si legge, che ogni transazione digitale pari o superiore a mille euro, (relativa a qualsiasi valuta crypto), dovrà essere monitorata ed archiviata da ambe le parti (mittente e destinatario).

Per chi emette stablecoin, il testo dovrebbe essere in vigore e quindi reso ufficiale in Gazzetta Ufficiale, già al 16 maggio 2023. Mentre a partire da dicembre 2024, potrebbero e dovrebbero esser coinvolti tutti gli altri operatori di criptomonete.

I relatori che hanno parlato al Parlamento Europeo, hanno fatto sapere che l’idea di regolamentare questo mercato è al fine di tutelare i consumatori. Stefan Berger, Membro del Parlamento europeo, ha detto che:

“I consumatori saranno protetti da inganni e frodi, così il settore che è stato danneggiato dal crollo di FTX potrà riguadagnare fiducia“. Se così fosse, ci aspettiamo che avvenga una crescita come quella che ormai da un po’ di tempo a questa parte, non c’è più stata.

Ernest Urtasun, l’altro Membro del Parlamento europeo, ha fatto sapere:

“Attualmente, i flussi illeciti di cripto–asset vengono spostati rapidamente in tutto il mondo, con un’alta probabilità di non essere mai individuati. Questo nuovo regolamento obbligherà i fornitori di servizi di cripto–asset a individuare e bloccare i flussi criminali di criptovalute e garantirà che le società di criptovalute di qualsiasi categoria siano soggette a tutti gli obblighi antiriciclaggio“.

La tracciabilità delle criptovalute quindi, potrebbe essere di aiuto anche per evitare frodi e truffe nei confronti dei consumatori meno “acculturati”.

