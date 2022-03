Tracy Eboigbodin vincitrice Masterchef 11/ Cucina italiana? “Grazie a mia suocera”

Si è conclusa l’ultima edizione di Masterchef 11 con la vittoria di Tracy Eboigbodin, la concorrente di origine nigeriana proveniente dal Veneto. La concorrente ha commentato la sua vittoria dicendo: “Ho sempre lavorato tanto, ho sempre cercato di dare il massimo in tutto quello che ho fatto nella mia vita e questa vittoria è una rivincita nei confronti di chi mi ha sottovalutato, ma soprattutto il mio approdo in un luogo in cui mi sento a mio agio. Ho convissuto a lungo con la sensazione di essere fuori posto e adesso sono dove mi sento la persona giusta al momento giusto”.

Durante tutta la sua esperienza all’interno del cooking show la concorrente ha voluto restituire con i suoi piatti l’affetto ricevuto in Italia senza dimenticare la Nigeria, da cui è partita all’età di 12 anni. Il piatto che l’ha portata alla vittoria è stato chiamato dalla concorrente “Abbraccio” perché: “È il simbolo di due elementi diversi che danno qualcosa l’uno all’altro”.

Alla fine della sua puntata la Tracy Eboigbodin ha confessato di aver iniziato a credere nella vittoria solo con il passare dei giorni e delle prove e a La Repubblica, ha confessato: “All’inizio mi davo da sola della sfavorita. Perché vedevo i miei avversari molto forti e non sottovaluto mai gli altri. A poco a poco ho cominciato a crederci. Ho capito che se riuscivo a far bene con gli ingredienti che non conosco dovevo avere più fiducia in me”.

Durante la sua permanenza all’interno di Masterchef 11 Tracy ha dimostrato di conoscere molto bene la cucina tradizionale italiana che ha imparato grazie a sua suocera Maria Rosa, che la concorrente ha definito: “Una seconda mamma. Amo la cucina italiana, anche se a Masterchef ho imparato a sposarla di più ai sapori delle mie origini”.

