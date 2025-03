Chi è la moglie di Bobby Solo: il rapporto con Tracy Quade

Nel corso della sua vita e carriera, il noto artista originario di Roma si è sempre ritrovato a fare i conti con una discreta componente femminile, come spesso ammesso nel corso di varie interviste. Bobby Solo ha raccontato, prima di incontrare l’amore della vita con Tracy Quade, di aver fatto molto conoscenze di donne alle quali non sapeva resistere, prima di alcune tappe fondamentali. Sophie Teckel è stata infatti la prima moglie di Bobby Solo, che dalla storia d’amore con la donna ebbe tre figli: Alain, Chantal e Muriel, nati tra il 1968 e il 1975. La coppia divorziò nel 1991, mentre qualche anno più tardi nella vita di Bobby Solo è arrivata proprio Tracy Quade, molto più giovane di lui ma con la quale ha vissuto un legame importante.

Squadre Amici 24 serale, quali sono/ Zerbi-Celentano più agguerriti che mai ma attenzione alla 'new entry'

“Stiamo insieme da 29 anni. Chi ci conosceva all’inizio, alle nozze disse che ci saremmo lasciati dopo due anni” ha raccontato riguardo al legame con la donna Bobby Solo, riuscito a viversi questo speciale legame nel tempo.

Bobby Solo confessa: “Prima di Tracy Quade cercavo donne più grandi”

Una hostess conosciuta in volo è divenuta la donna della vita di Bobby Solo, che in passato ha raccontato alcune curiosità riguardo al legame con la donna: “Mi piace il confronto, mia moglie è americana di origini coreane e come la giapponese Yoko Ono è una donna intelligente” ha raccontato in una vecchia intervista concessa a TV Sorrisi e canzoni.

Cos’è il tumore al pancreas di Eleonora Giorgi/ 'Big killer' delle neoplasie: sintomi e la diagnosi che è...

Nonostante la differenza d’età di circa 25 anni, i due sono riusciti comunque a vivere la loro vita senza particolari patemi, mettendo al mondo anche il figlio Ryan, venuto al mondo nel 2013 dalla storia tra Bobby Solo e Tracy Quade, che continuano a vivere da oltre trent’anni la loro storia d’amore nel segno della felicità.