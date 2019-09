Tracy Quade, chi è la moglie di Bobby Solo/ “È una donna intelligente e dolce”

Tracy Quade è un’hostess di origini coreano-statunitensi e attuale moglie di Bobby Solo. I due si sono sposati nel 2005 e nel 2013 hanno dato alla luce il loro primo figlio Ryan (il quinto per il cantante). Sempre a debita distanza dal gossip, Tracy Quade non ama concedersi alle luci dei riflettori e tutto ciò che sappiamo di lei viene fuori da una serie di dichiarazioni che l’artista ha rilasciato negli ultimi anni. In particolare, in una recente intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, dove il suo rapporto con la Quade è stato paragonato a quello di John Lennon con Yoko Ono, Bobby Solo ha dichiarato: “Mi piace il confronto. Mia moglie è americana di origini coreane e come la giapponese Yoko Ono è una donna intelligente, ha la dolcezza delle donne asiatiche e una visione globale del mondo”.

“È il mio angelo”

Prima di incontrare Tracy Quade, Bobby Solo è stato sposato con la ballerina francese Sophie Teckel e ha avuto una relazione con Mimma Foti, dalla quale è nata la sua quarta figlia, Veronica Satti. Solo con Tracy Quade, però, Bobby Solo ha incontrato l’amore, un legame per nulla influenzato dall’enorme differenza di età che esiste fra i due. “Tracy è il mio angelo”, ha spiegato infatti il cantante a Tv Sorrisi e Canzoni. “Non capisco ancora come una ragazza di 23 anni si sia innamorata di uno di 50”. I due stanno insieme da 24 anni e nel 2013 sono riusciti a coronare il loro amore con la nascita del piccolo Ryan. “E’ stato un miracolo”, ha spiegato il cantante in una intervista concessa a Chi: né lui né la sua compagna, dopo sedici anni di matrimonio e vari tentativi alle spalle, avrebbero mai immaginato che la loro vita sarebbe stata stravolta dall’arrivo di un bebè.

“Volevamo un figlio, ma…”

L’arrivo del piccolo Ryan nella sua vita e in quella di Tracy Quade, spiega Bobby Solo “è stato un miracolo”: “volevamo molto un bambino – ha detto in un’intervista a Chi – Nel 2010 avevamo anche provato con la fecondazione assistita, ma niente”. Tuttavia, in maniera inaspettata, nel 2013 Tracy Quade ha scoperto di essere in dolce attesa, anche se, in un primo momento, non immaginava che quel piccolo ritardo era il primo sintomo di una gravidanza. “Il volto di Tracy si stava arrotondando”, ha svelato il cantante a Oggi ricordando quei momenti. “Mi disse che non le arrivava il ciclo e un po’ pessimista, pensò di essere in premenopausa. Ma per me c’era qualcosa. Ho acquistato un test di gravidanza e in quindici secondi ho visto la linea rossa che saliva, come l’applausometro. Tracy ha detto: Oh my God, Roberto sono incinta”.



