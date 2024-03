Tracy Quade, chi è la moglie di Bobby Solo/ Il primo incontro in aereo, il matrimonio e il figlio Ryan

Tracy Quade, chi è la moglie di Bobby Solo: il primo incontro e la nascita di Ryan

Bobby Solo è uno dei più celebri interpreti della musica italiana, ma è spesso finito sotto i riflettori anche per la sua movimentata vita sentimentale. Dopo il primo matrimonio con la ballerina francese Sophie Teckel, dal quale sono nati i suoi primi 3 figli, il cantante ha avuto una relazione con Mimma Foti in seguito alla quale ha riconosciuto la figlia Veronica. Ad oggi, la voce de Una lacrima sul viso è felicemente sposato con Tracy Quade, hostess di origini coreano-statunitensi con la quale è convolato a nozze nel 2005.

Tracy Quade, che ha 25 anni in meno di lui, ha conosciuto il cantante per caso nel 1995 durante un volo. La coppia, dopo un’iniziale conoscenza e frequentazione, si è subito innamorata per poi sposarsi nel 2005, dieci anni dopo quel primo incontro. Dal loro amore è nato nel 2013 Ryan, il primo figlio della coppia ed il quinto figlio di Bobby Solo in generale. Della Quade non si conoscono ulteriori informazioni a riguardo oltre all’attività professionale, essendo una donna piuttosto riservata.

Bobby Solo e la moglie Tracy Quade, il loro amore: “Stiamo insieme da 29 anni“

Bobby Solo e la moglie Tracy Quade sono felicemente sposati ormai da quasi 20 anni, ma la loro conoscenza ha preso il via quasi 30 anni fa. Nonostante lo scorrere del tempo, il loro amore si è fatto negli anni sempre più intenso ed ha portato anche alla nascita del figlio Ryan. In un’intervista di coppia rilasciata a Verissimo nel novembre 2023, assieme anche al piccolo di casa, il cantautore aveva così parlato del loro amore: “Stiamo insieme da 29 anni. Chi ci conosceva all’inizio, alle nozze disse che ci saremmo lasciati dopo due anni, invece lei è ancora al mio fianco e mi vuole ancora bene così come sono. È una donna molto buona, ha una grande pazienza, è davvero generosa“.











