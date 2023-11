TRACY QUADE, MOGLIE DI BOBBY SOLO/ Lui: “Credevano ci saremmo lasciati dopo due anni, stiamo insieme da 29!”

Bobby Solo si racconta a Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo del 18 novembre, partendo dagli affetti che per lui sono più importanti. Ricordando i suoi esordi nel mondo della musica, il cantante ha rivelato: “Mamma mi voleva parroco, mio padre voleva studiassi non che cantassi. Mamma era gelosa, mi voleva solo per se. A 50 anni mi chiamava ancora bambino, uscivo e mi dava i bacetti. Mio padre non è mai venuto a vedermi, mai!”

LIONEL FERRA, COMPAGNO DI SAMANTHA CRISTOFORETTI/ Lei: "Per i nostri figli tutte le mamme sono astronaute"

Impossibile non parlare poi di sua moglie Tracy Quade: “Stiamo insieme da 29 anni. – ha esordito – Chi ci conosceva all’inizio, alle nozze disse che ci saremmo lasciati dopo due anni, invece lei è ancora al mio fianco e mi vuole ancora bene così come sono. È una donna molto buona, ha una grande pazienza, è davvero generosa.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

SAMANTHA CRISTOFORETTI/ "Volevo fare l'astronauta sin da piccola. Ecco i passi che ho fatto per essere qui"

Tracy Quade e l’incontro con Bobby Solo: ecco com’è nata la loro storia

Tracy Quade e Bobby Solo sono più innamorati che mai! Nonostante la differenza di età, ben 25 anni, prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra il cantante di “Una lacrima sul viso” e la hostess di origini coreano-statunitensi. I due si sono incontrati nel 1995 e dieci anni dopo hanno deciso di sposarsi. Proprio il cantante, ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo, ha voluto ricordare il primo incontro con la quinta moglie: “avevo 50 anni, eravamo nel ’95. Non parlo del mio passato, ma non era un bel periodo. Ero un po’ depresso e triste. Quando ero giovane cercavo donne più grandi, mi piacevano le donne più grandi. Poi ho visto lei, che faceva l’assistente di volo. Mi sono innamorato romanticamente per la prima volta”.

Giselda Torresan choc: "A scuola mi bullizzavano"/ "Oggi posso dire loro: 'Guardate dove sono arrivata!'"

Non solo, l’artista ha aggiunto: “col mio successo era difficile, c’erano tante ragazze e io non riuscivo a dire di no. Quando l’ho vista in aereo ho detto al mio chitarrista che l’avrei sposata”. Durante il volo si sono scambiati il numero di telefono, ma qualcosa non andava: “rispondeva un ospedale di New York. Il mio bassista, che era quello di Mina, vide il numero e capì che una cifra era diversa”. Bobby Solo riuscì così a mettersi in contatto con lei: “Le lasciai un messaggio in segretaria. Ho cominciato a corteggiarla… Non ci ho mai provato, ma non so cosa ha trovato in me”.

Chi è Tracy Quade, la moglie di Bobby Solo

Ma chi è Tracy Quade, la moglie di Bobby Solo? Tracy Quade è una hostess di origini coreano-statunitensi ed ha 25 in meno del cantante. Dal loro amore è nato un figlio di nome Ryan, il quinto dell’artista. Nel 1995 si sono conosciuti per puro caso durante un volo e da quel momento è scattata una scintilla tra loro. I due hanno cominciato a conoscersi e si sono innamorati perdutamente. Nel 2005 il matrimonio a dieci anni esatti di distanza dal primo incontro. Sono davvero pochissime le informazioni sulla moglie di Bobby Solo; si tratta di una donna molto schiva e riservata, non ha profili social e si divide tra l’Italia e l’America.

Proprio Bobby Solo durante un’intervista parlando della moglie ha dichiarato: “vorrei avere una vita lunghissima, di 150 anni per godermi ogni momento al fianco di mio figlio Ryan e mia moglie Tracy”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA