Tracy Quade chi è, moglie di Bobby Solo/ “È una donna molto buona ha una grande pazienza, è davvero generosa”

Il pomeriggio di La volta buona ospiterà un grande artista della musica italiana: Bobby Solo. L’artista è conosciuto in tutto il mondo, ma si conosce molto meno la sua vita privata. Solo è sposato con Tracy Quade, seconda moglie del cantautore che ha 25 anni meno di lui.

Ma conosciamola meglio. Tracy è nata in Corea e lavorava come hostess. Il cantante de Una lacrima sul viso e la hostess si sono innamorati perdutamente e, dieci anni dopo, nel 2005, sono convolati a nozze. Dalla loro unione è nato il figlio Ryan: “Stiamo insieme da 29 anni. Chi ci conosceva all’inizio, alle nozze disse che ci saremmo lasciati dopo due anni, invece lei è ancora al mio fianco e mi vuole ancora bene così come sono. È una donna molto buona, ha una grande pazienza, è davvero generosa” ha dichiarato Solo.

“Avevo 50 anni, eravamo nel ’95. Non parlo del mio passato, ma non era un bel periodo. Ero un po’ depresso e triste. Quando ero giovane cercavo donne più grandi, mi piacevano le donne più grandi. Poi ho visto lei, che faceva l’assistente di volo. Mi sono innamorato romanticamente per la prima volta” esordiva Bobby Solo a Verissimo, raccontando il primo incontro con l’attuale moglie Tracy Quade.

“Col mio successo era difficile, c’erano tante ragazze e io non riuscivo a dire di no. Quando l’ho vista in aereo ho detto al mio chitarrista che l’avrei sposata”. Durante il volo si sono scambiati il numero di telefono, ma qualcosa non andava: “rispondeva un ospedale di New York. Il mio bassista, che era quello di Mina, vide il numero e capì che una cifra era diversa”. Bobby Solo riuscì così a mettersi in contatto con lei: “Le lasciai un messaggio in segretaria. Ho cominciato a corteggiarla… Non ci ho mai provato, ma non so cosa ha trovato in me” concludeva il cantautore.

