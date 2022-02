Tracy Quade e Ryan, moglie e figlio Bobby Solo/ “Il mio angelo”, conosciuti in aereo

Tracy Quade: seconda moglie di Bobby Solo

Tracy Quade è seconda moglie del cantante Bobby Solo. I due, che hanno 25 anni di differenza, fanno coppia dal 1995 e si sono sposati nel 2005. Ospite di Mara Venier a Domenica In, Bobby Solo ha ricordato il primo incontro con la moglie: “Lei lavorava come assistente di volo e l’ho conosciuta mentre andavo in America per lavorare. Ho detto al mio chitarrista: “mi sono innamorato”. Un colpo di fulmine. Lei passava con le bottiglie di acqua, era un angelo… alla fine l’assistente capo era italiano, ci ha presentati all’uscita dell’aereo”. Qualche anno fa, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il cantante ha parlato con grande stima e affetto della giovane moglie: “Ha la dolcezza delle donne asiatiche e una visione globale del mondo. Tracy è il mio angelo. Non capisco ancora come una ragazza di 23 anni si sia innamorata di uno di 50. E stiamo insieme da 21 anni”.

Alba Parietti, ex moglie Franco Oppini/ Il figlio Francesco: "Ci sono sempre stati"

Bobby Solo e Tracy Quade: il figlio Ryan

Bobby Solo e Tracy Quade si sono sposati nel 2005 e nel 2013 sono diventati genitori di Ryan, quinto figlio per il cantante dopo Alain, Chantal, Muriel e Veronica: “Mia moglie Tracy mi disse che non aveva più il ciclo. Pensammo alla menopausa, ma per scaramanzia comprai un test di gravidanza. Era incinta. Ridiventare papà dopo quattro figli e otto nipoti la considero una seconda chance”, ha raccontato Bobby Solo a La Repubblica nel 2015. Bobby Solo ha in tutto cinque figli e otto nipoti: “Potrei diventare anche bisnonno. Siamo una famiglia molto unita e ci frequentiamo tutti. Mia moglie ha creato con la nascita del bambino una grande coesione”, ha detto nel salotto domenica di Rai 1.

