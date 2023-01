Tracy Quade, moglie di Bobby Solo/ “E’ stato un colpo di fulmine”

Tracy Quade, ecco chi è la moglie di Bobby Solo: ventisei anni più giovane e…

Tracy Quade è il grande amore del famoso artista italiano Bobby Solo. I due sono sposati da parecchio tempo e insieme sono diventati genitori dei due figli, Veronica e Ryan. Prima di portare all’altare Tracy Quade, Bobby Solo aveva avuto diverse relazioni sentimentali, oltre al matrimonio con la ballerina Sophie Teckel, mamma dei primi tre figli Alain, Chantal e Muriel. Nel corso della sua carriera, naturalmente, a Bobby Solo sono stati attribuiti diversi altri flirt, ma tra tutte le donne che ha frequentato la più importante resta appunto l’attuale moglie Tracy, una donna di origini coreane che è anche più giovane di ventisei anni. La distanza anagrafica non ha mai rappresentato un problema per la coppia, anche se i due sono spesso stati soggetti a critiche esterne. Tracy Quade, prima di conoscere Bobby Solo, lavorava come assistente di volo ma dopo il loro incontro, la sua vita è cambiata realmente.

Tracy Quade e Bobby Solo, il primo incontro e il colpo di fulmine che ha cambiato per sempre le loro vite

“Lui era molto gentile e trasparente. Mi diceva che andava ad una festa a New York e mi ha dato il suo numero ma non mi ha mai più chiamata”, ha raccontato la moglie del cantante a proposito del primo indimenticabile incontro. Mentre lui, in occasione di un’ospitata a Domenica In, aveva rivelato: “E’ stato un colpo di fulmine. Lei faceva l’assistente di volo. Era il ’95, ero su un aereo diretto a New York, dovevo esibirmi ad un matrimonio, lei passava con le bottiglie di acqua, ho guardato il mio chitarrista ed il mio manager dicendo che avrei dovuto sposare quell’angelo.. alla fine l’assistente capo era italiano e ci ha presentati all’uscita dell’aereo. Lei mi chiese l’autografo (conosceva solo Zucchero) ma non mi aveva notato”, la tenera ricostruzione del cantante.

