Tradimento 3 si farà? Possibili anticipazioni terza stagione ma la verità delude i fan

Sta andando in onda l’ultima imperdibile puntate di Tradimento ma i telespettatori in attesa di gustarsi il gran finale e sapere come finisce e quale sarà il destino di tutti i personaggi si chiedono se Tradimento 3 si farà se cioè ci sarà una nuova stagione della dizi turca di successo e nel caso scoprire delle anticipazioni sulle trame, su ciò che succederà e soprattutto se e quando andrà in onda in Italia. Purtroppo però tutte queste domande hanno già una risposta: Tradimento 3 non si farà.

Tradimento 3 si farà? Purtroppo no, la soap turca il cui titolo originale come Aldatmak si conclude con la seconda stagione. La produzione, infatti, non prevede un’ulteriore stagione dopo il finale annunciato per novembre 2025. Secondo quanto riportato da fonti che seguono l’industry delle “dizi” turche, la serie, in Turchia, era già conclusa con l’ultima puntata trasmessa il 6 giugno 2024 su ATV. Da allora non è mai stata annunciata la lavorazione di una terza e di conseguenza, anche la versione trasmessa in Italia seguirà l’arco narrativo originario, senza estensioni o spin-off annunciati.



Perché Tradimento 3 non si farà? Svelato perché non ci sarà una nuova stagione della soap turca di Canale 5

E del resto al di là di annunci e proclami, il fatto che Tradimento 3 non si farà non poteva essere altrimenti. La storia di Guzide Ozguder si conclude con il finale della seconda stagione e non lascia spazio a nessun finale aperto. La giudice che ha il volto dell’attrice Vehide Percin scopre che fine ha fatto suo figlio e tutta la verità su quello che è successo. L’ex marito Tarik paga per quello che ha fatto ed anche il rapporto con l’eterna rivale Yesim giunge a conclusione anche se il finale sarà drammatico. Oylum vivrà felice e contenta accanto al marito Kahraman ed al figlio Can e si scoprirà che è nuovamente incinta. Scioccante sarà la morte di Tolga che tuttavia porterà ad una degna chiusura delle trame. Insomma tutte le trame verranno chiuse, ecco perché Tradimento 3 non si farà.