Tradimento a Temptation Island 2021?/ “Fuga e scenata di gelosia”: qual è la coppia?

Sarà una prima puntata di Temptation Island 2021 ricca di colpi di scena. In particolare non mancheranno le prime gelosie, alcune delle quali si tramuteranno in vere e proprie scenate. Quella di oggi, 30 giugno, è la prima puntata di questa nuova edizione e, come di consueto, vedremo le coppie fare la conoscenza di tentatori e tentatrici, manifestare poi le prime preferenze e, infine, i saluti alla propia dolce metà e l’ingresso al riprettivo villaggio. Una volta qui avrà inizio il loro percorso tra conoscenze e tentazioni. Per una fidanzata questo percorso inizierà però col turbo. Stando alle anticipazioni lanciate da MondoTv24, pare che la vicinanza tra una fidanzata e un tentatore farà perdere la testa al fidanzato che farà una follia.

Temptation Island 2021, 1a Puntata/ Diretta e concorrenti: coppia già ai ferri corti

Temptation Island 2021: coppia abbandona alla prima puntata?

“Già si parla di pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti.” è l’indiscrezione lanciata dalla fonte in merito all’esordio di temptat. Che prosegue: “Di una coppia che avrebbe già abbandonato il villaggio. Pare che uno dei fidanzati in preda alla gelosia e memore dell’“impresa” di Ciro Petrone avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla fidanzata. Su chi sia stato l’artefice di cotanta impresa non ci è dato saperlo”. Non conosciamo, dunque, l’identità della coppia protagonista di questa scenata di gelosia e che, dunque, probabilmente lascerà subito il villaggio per tornare a casa. Di certo questa indiscrezione non fa che acuire la curiosità del pubblico a casa.

LEGGI ANCHE:

Tromba d'aria a Temptation Island 2021/ "Stavamo per volare via tutti, ma..."Tentatori Temptation Island 2021/ Da Luca Vetrone all'alchimista Davide Basolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA