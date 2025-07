Tradimento in arrivo a Temptation Island 2025: dopo Simone e Sonia, un'altra coppia finisce nel mirino. Cosa dicono gli spoiler

Temptation Island 2025 si avvia verso il gran finale, previsto questa settimana con ben tre puntate consecutive. Appuntamenti durante i quali, a quanto pare, accadrà di tutto, secondo i primi spoiler. Non solo ci sarà una proposta di matrimonio ma, stando a quanto annuncia Dagospia, ci sarà anche un tradimento per una delle coppie ancora in gioco nei villaggi del Calalandrusa Resort.

La coppia al centro di questo tradimento sarà, a quanto pare, quella di Sarah e Valerio, che nelle ultime puntate ha vissuto importanti svolte. Se inizialmente è stata lei a lasciarsi andare un po’ alle avances del tentatore Salvatore, qualche puntata dopo Valerio ha stravolto le carte in tavola, avvicinandosi in modo importante alla tentatrice Ary.

Sara e Valerio protagonisti di un tradimento a Temptation Island 2025? Le indiscrezioni sul falò di confronto

La fonte dello spoiler ci svela che la coppia sarà al centro di momenti particolarmente emozionanti per il pubblico di Temptation Island 2025, che culmineranno con il tradimento di Valerio con Ary ai danni di Sarah. “All’inizio a legarli è l’amore per la Lazio, ma in poco tempo scopriranno di avere molto più in comune. Un avvicinamento che si concretizzerà e che sfocerà in un tradimento.”, fa sapere Dagospia, che svela anche quale sarà il finale per la coppia. “Ed è qui che Valerio segnerà una netta differenza con il terrapiattista Simone. Dopo aver tradito Sarah, sarà lui a chiedere di poter vedere la fidanzata.”, si legge. Valerio, dunque, convocherà il falò di confronto con Sarah, dispiaciuto per il gesto commesso, e i due avranno così un faccia a faccia particolarmente emozionante. Ovviamente, si tratta di indiscrezioni, che saranno confermate solo durante la sesta puntata di Temptation Island 2025.