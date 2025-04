Anticipazioni Tradimento: Ozan rischia di morire: continua la guerra tra Oltan ed il figlio di Guzide

Dalle anticipazioni Tradimento si scopre che anche nelle prossime puntate accadrà di tutto, colpi di scena, risvolti mozzafiato e verità sconvolgenti che verranno a galla faranno si che negli nuovi episodi accadrà anche l’impensabile e scoppierà una feroce guerra tra due protagonisti che, da sempre, si odiano: si tratta di Ozan ed Oltan. Ozan rimarrà vittima di una terribile aggressione e rischierà di morire per colpa di Oltan ma la realtà è completamente diversa e sconvolgente. La guerra tra Oltan ed Ozan continuerà ed avrà ripercussioni anche su altri protagonisti.



Andando con ordine tutti inizierà quando Oltan costringerà Ozan a recapitare ad un avvocato corrotto una valigia piena di contanti. Il figlio di Guzide, sotto ricatto, non potrà fare altro che ubbidire ai suoi ordini. Tuttavia, proprio mentre sarà in taxi si lascerà sfuggire al telefono di essere in possesso di una considerevole somma di denaro. A questo punto il conducente non resisterà alla tentazione: fermerà l’auto, tirerà fuori una pistola e sparerà ad Ozan. Il tassista scaricherà poi il giovane, gravemente ferito, in una zona boschiva. Oltan, immediatamente avvisato dai suoi uomini, cercherà di organizzare i soccorsi per il giovane.

Tradimento, accade l’impensabile: Ozan inscena un’aggressione per sfuggire al Oltan

I colpi di scena clamorosi e spiazzanti non sono finiranno qui, dalle anticipazioni Tradimento si scopre che al capezzale di Ozan giungeranno anche la madre Guzide, disperata, e persino il padre Tarik che gli chiederà perdono per tutti i suoi sbagli. La situazione di Ozan apparirà da subito drammatica, con un polmone perforato si rende necessario un trapianto di polmone ma ecco che quando il giovane si sveglia accade l’impensabile.



Ozan rivelerà a tutti che l’aggressione non è avvenuta causalmente ma è stata organizzata ad arte proprio di lui. Compreso, infatti, che il tassista fosse un uomo avidissimo, ha sfruttato la situazione per sbarazzarsi dei soldi sporchi di Ozan. L’aggressione c’è stata ma lui ha simulato che fosse stata molto più forte sono per incastrare Oltan e lavorare nell’ombra per incastrarlo definitivamente una volta per tutte.

Tradimento, anticipazioni prossime puntate: Ozan scagionato per la morte di Kaan

Dalle anticipazioni Tradimento si apprende, inoltre, che Ozan scoprirà qualcosa di sconvolgente: non è responsabile della morte di Kaan, un video inedito lo scagionerà completamente e si scoprirà chi è il vero assassino. Tuttavia Ozan non farà emergere subito la verità ma continuerà a tramare nell’ombra per smascherare Ozan.