Anticipazioni Tradimento prossime puntate: Tarik e Yesim annunciano le nozze a sorpresa!

Fiori d’arancio nelle prossime puntate di Tradimento? Dalle anticipazioni sui nuovi episodi della dizi turche con protagonista Guzide Yenersoy si scopre che nelle puntate di questo weekend 10-11 maggio 2025 ci sarà un clamoroso colpo di scena: Tarik e Yesim annunceranno a sorpresa le loro imminenti nozze ma qualcosa andrà storto ed alla fine con un risvolto inaspettato e spiazzante Tarik non si presenterà all’altare facendo saltare tutto all’ultimo minuto scatenando la furiosa reazione della donna.

Andando con ordine, dalle anticipazioni Tradimento delle prossime puntate si scopre che mentre si inasprirà sempre di più lo scontro tra Guzide e l’ex marito, Tarik e Yesim annunceranno a sorpresa il loro matrimonio durante la colazione insieme alla nipote Azra e non è tutto i due non solo annunciano che si sposeranno ma anche che le nozze si svolgeranno lo stesso giorno lasciando di stucco la nipote. Per Tarik, però, i problemi con l’ex moglie continueranno. Guzide, infatti, convinta che dietro la diffamazione ai suoi danni ci siano Tarik e Azra procederà contro di loro per vie legali.

Tradimento anticipazioni nuove puntate: Tarik abbandona Yesim all’altare, la reazione furiosa della donna

Jesim è in possesso di un video compromettente in cui si vede Tarik che spara ad un uomo ed è per questo motivo che Tarik, come confesserà lui stesso ad Ozan, cercherà di fare di tutto per assecondare le richieste della donna. Tuttavia grazie a Gulsum Tarik riuscirà ad impossessarsi del video compromettente. Dalle anticipazioni Tradimento si scopre che Tarik non si presenterà al suo matrimonio abbandonando Yesim all’altare ma quando tornerà da Yesim quest’ultima sarà furiosa, non crederà alle sue scuse ma al contrario capirà il vero motivo per cui l’uomo ha fatto saltare le loro nozze e la sua vendetta non si farà attendere.



Le anticipazioni Tradimento delle prossime puntate svelano, infine, che Yesim per vendicarsi del compagno e dell’umiliazione si farà comprare una lussuosa auto che sarà solo il primo di una lunga serie di ricatti. Continuerà poi anche lo scontro senza esclusione di colpi tra Guzide e Tarik mentre Oylum sarà sempre più vicina a Kahraman scatenando le ire di Mualla e la gelosia di Tolga, da sempre innamorato di lei. L’appuntamento con i nuovi episodi della dizi turca è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa su Canale5, nel weekend dalle 15.30 circa ed, eccezionalmente per questa settimana, con un doppio appuntamento settimanale.