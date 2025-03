Dopo il consueto appuntamento domenicale, l’attenzione degli appassionati è già focalizzata sulle anticipazioni Tradimento in vista della prossima puntata del 10 marzo 2025. Il dezi turco di Canale 5 continua a tenere i fan con il fiato sospeso e ciò che vedremo lunedì potrebbe sconvolgere in maniera indistinta. Un gesto inaspettato di Yesim, senza pietà; qualcosa che toccherà direttamente l’emotività di Guzide e che andrà a concretizzare una rottura definitiva tra le due donne.

Le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata del 10 marzo 2025 partono da un evento del tutto inatteso; Guzide non ha alcuna intenzione di lasciare che i suoi libri vadano in mano altrui. L’unica volontà del momento è quella di mettere nuovamente mano sui volumi che per lei hanno un valore non solo professionale ma anche affettivo essendo intrecciati ad alcune esperienze del passato. Per lei, però, arriverà un duro colpo; Yesim non è del suo stesso avviso e con un gesto clamoroso desterà lo sconcerto di Guzide che sarà costretta a rassegnarsi ad un destino che non aveva previsto.

Elmas e Selin a sostegno di Tolga… Anticipazioni Tradimento, puntata 10 marzo 2025

Mentre Guzide farà di tutto per appropriarsi nuovamente dei suoi libri, Yesim arriverà prima di lei; prima nasconderà i volumi in un luogo sicuro e, nel momento giusto, metterà a punto il suo piano. Tutto in fumo; ogni pagina che conservava il passato della donna verrà letteralmente bruciata con un gesto che desterà sconforto e disperazione. Tra le due ora è guerra aperta, senza limitazioni; il gesto di Yesim toglie ogni beneficio del dubbio.

Le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata del 10 marzo 2025 proseguono con l’apprensione di Tolga per le sorti del papà le cui condizioni di salute risultano quanto mai precarie. Elmas e Selin faranno di tutto per darle speranza ma ad ognuno di loro non resta che affidarsi al destino. Nel frattempo, Ozan sorprende tutti su quanto accaduto il giorno della sparatoria; un dettaglio omesso ma che ora è pronto a rivelare, ovvero la presenza non solo di sua sorella ma anche della mamma proprio nel momento in cui tutto è avvenuto.

