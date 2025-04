Nuovi episodi tutti da vivere con la consapevolezza di un turbinio di emozioni che potrebbe travolgere da un momento all’altro; le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata del 12 aprile 2025 garantiscono un saliscendi non da poco, soprattutto dal punto di vista emotivo. Siamo ancora alle prese con l’apprensione di Oylum dopo le nozze quasi guastate da Tarik e Guzide; ora però, c’è da dirimere il rapporto con Mualla. La suocera – madre di suo marito Behram – non è del tutto d’accordo con il comportamento della giovane e non ne farà segreto…

Anticipazioni Tradimento, puntata 11 aprile 2025/ Follia al matrimonio tra Oylum e Behram!

Le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata del 12 aprile 2025 partono da Oylum, neosposa, e felice di essere riuscita a compiere il suo sogno con Behram. Mentre l’uomo progetta la luna di miele, lei si gode la spensieratezza del momento dopo la grande paura per l’intervento di Tarik e Guzide che invano hanno tentato di rovinare quel lieto evento. Tutto si è risolto per il meglio e ora è pronta a concedersi del sano tempo libero in compagnia delle amiche. Il proposito di Oylum si scontra però con il parere di Mualla; quest’ultima le ricorda che ora, da sposata, dovrebbe infatti rivedere le sue abitudini.

Un Posto al Sole, perchè Niko lascia Valeria: un errore cambierà il corso delle cose

Tarik scopre la tristezza di Oylum… Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 12 aprile 2025

Le anticipazioni Tradimento proseguono – per la prossima puntata del 12 aprile 2025 – proseguono con un gesto di Oylum che rischia di compromettere ulteriormente il rapporto con la suocera, ovvero la madre di Behram. A dispetto dei tentativi di Mualla di dissuaderla della sua voglia di godersi un’uscita con le amiche, esce di casa convinta di voler agire con le proprie facoltà. Nel frattempo, viene però fermata dalle guardie e dal tempestivo intervento di Mualla

Ovviamente, sale la tensione tra Oylum e Mualla, suocera e mamma di Behram; la giovane rinnova le sue ragioni e stavolta si dimostra tutt’altro che intimorita dalle invettive della donna. Quest’ultima palesa nuovamente la sua insoddisfazione non solo per l’atteggiamento ma per le nozze in generale; la giovane ha ormai preso la sua strada e difficilmente riuscirà a cambiare le sorti. A questo punto arriva anche Tarik che, inevitabilmente, nota la tristezza tutt’altro che velata di Oylum che vorrebbe unicamente godersi l’amore tra lei e Behram.

Anticipazioni The Family 2, 14 aprile 2025/ Brutta sorpresa per Leyla, Cihan rintraccia Tolga