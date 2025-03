Mentre è ancora in corso l’appuntamento domenicale sono in fermento gli appassionati alla ricerca di anticipazioni Tradimento per la prossima puntata di domani, 24 marzo 2025. Nuovi scenari incredibili rischiano di scardinare le convinzioni dei protagonisti e fra tutti, Tarik, si ritroverà a vivere un momento particolarmente delicato. Le sue condizioni di salute preoccupano non poco e la vicinanza di Yesim sarà tutt’altro che una panacea.

Le anticipazioni Tradimento – per la prossima puntata in onda il 24 marzo 2025 – la situazione appare quanto mai ostica per Tarik che si ritrova, ignaro delle ragioni, a vivere una circostanza quasi surreale. Al suo risveglio, è Yesim a farsi trovare preoccupata per le sue condizioni; unica presenza in un momento così delicato. In realtà la donna non fa altro che fingere portando avanti un piano ben più diabolico.

A cosa vuole arrivare Yesim fingendo apprensione per Tarik non appena ripresa conoscenza? Le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata del 24 marzo 2025 chiariscono il piano della donna che ha come unico intento quello di incolpare Guzide per quanto accaduto all’uomo. “Ti ha avvelenato”, afferma la donna, generando nell’uomo un dolore tale da destare un attacco cardiaco.

Le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata del 24 marzo 2025 proseguono con Volkan che, per ragioni non chiare, si ritroverà quasi a mettere sotto interrogatorio Sezai. Quest’ultimo, già da tempo, ha iniziato a collaborare con affari non proprio leciti legati al traffico di sostanze stupefacenti. E’ proprio qui che Volkan pone l’accento, risultando sempre più incalzante come a voler scovare un’oscura verità e non per una reale collaborazione. Sezai è restio, il dubbio che sia in realtà una spia non è poi così utopico. Da questo momento in poi tenterà di seguire i suoi affari loschi senza coinvolgere Volkan ma in qualche modo cercherà comunque di scoprire la verità su quella improvvisa curiosità.

