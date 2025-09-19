Anticipazioni Tradimento prossima puntata - 26 settembre 2025 - in prima serata su Canale 5: guai in vista per i protagonisti…

Nuovi risvolti clamorosi, repentini colpi di scena e situazioni in bilico tra questioni di famiglia e sentimentali; le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata del 26 settembre 2025 racchiudono diversi momenti tesi e cruciali, soprattutto quando si tratta di Tarik e Guzide. L’attenzione sarà ovviamente catturata dalla recente sparatoria e il tentato omicidio ai danni di Tolga. Lodevole il gesto di Oylum ma ora è il suo matrimonio ad essere appeso ad un filo.

Anticipazioni Kabul, prossima puntata 26 settembre 2025/ Caos ad Abbey Gate, Amina è disperata

Le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata del 26 settembre 2025 partono dal disappunto totale di Kahraman, quasi furioso con sua moglie Oylum nonostante l’immensa generosità dimostrata con un recente gesto. La donna ha infatti deciso di salvare la vita del suo ex, Tolga; necessario era un trapianto di rene e lei, contro il volere e parere di tutti, ha deciso di donargli il proprio. Il matrimonio con Kahraman ora è in bilico, il divorzio sembra l’unica strada percorribile non appena si saranno calmate le acque.

Anticipazioni Tradimento prossima puntata 26 settembre 2025/ Guzide contro Sezai: la verità choc su Kahraman

Selin è in carcere, ma c’è ancora qualcosa di oscuro… Anticipazioni Tradimento prossima puntata 26 settembre 2025

A dispetto del disappunto del marito, Oylum tenterà di far valere le proprie ragioni ma con delicatezza, con l’unico obiettivo di ristabilire la serenità e di salvare l’unione con Kahraman. Nel frattempo, fari puntati su colei che ha generato tutto questo putiferio: Selin. Lei l’artefice della sparatoria che ha quasi portato Tolga a passare a miglior vita; ora è in prigione ma l’impressione è che da un momento all’altro possa subentrare un nuovo colpo di scena soprattutto vista l’imminente visita di Azra.

Tradimento, anticipazioni puntata di oggi 19 settembre 2025/ Serra muore, Oltan mette sotto accusa Ipek

Le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata del 26 settembre 2025 proseguono con il patto tra Guzide, Tarik e Dundar; una pace che nessuno avrebbe pronosticato ma che in realtà si realizza per un obiettivo necessario. Nel frattempo, la prima inizierà a meditare seriamente sul valore dei suoi sentimenti nei confronti non solo di Sezai ma soprattutto di Tarik. Che sia giunta l’ora di un ritorno di fiamma?