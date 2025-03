Per ogni puntata che giunge ai titoli di coda ne arriva un’altra ad alimentare l’hype degli appassionati; le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata del 3 marzo 2025 non tradiscono le attese e promettono scintille ai telespettatori che da settimane sono impegnati con la visione del dezi turco. E’ ancora Guzide al centro della scena, al netto di coloro che le circolano intorno sia per il suo bene che per il contrario; sarò questa volta suo figlio, Ozan, ad attirare l’attenzione con una clamorosa rivelazione ma strettamente legata ad un intento a fin di bene proprio nei confronti della madre.

Le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata – 3 marzo 2025 – partono subito forte con una situazione che vede protagonista Behram e il suo punto di vista sull’inaugurazione sfumata a causa, chiaramente a sua insaputa, del piano diabolico di Tarik. Ne parla con Ercan che sembra essere d’accordo con le sue posizioni ma potrebbe anche essere un modo subdolo per estrapolare informazioni; l’uomo, dal canto suo, riuscirà a mantenere il sangue freddo ma chissà se davvero ha qualcosa da nascondere.

Oltan rivela della sua azione di spionaggio… Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 3 marzo 2025

Mentre le questioni legate a Behram tengono ancora banco, Ozan si rende protagonista di una particolare confessione; parlando con Oylum ammette infatti di aver sborsato una ingente somma di denaro per aiutare la madre ma non attraverso un impegno illecito. Ha infatti accettato di lavorare per Oltan mettendo a rischio anche la sua stessa incolumità attraverso un’azione di spionaggio.

Nel frattempo – come raccontano le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata, 3 marzo 2025 – Oylum non crede alle parole di Ozan e chiede ulteriori delucidazioni sul piano messo a punto per assecondare il volere di Oltan e mettere così le mani sul denaro necessario per aiutare Guzide. Nient’altro che il furto di alcuni documenti fondamentali nel merito di un progetto milionario che, non solo impedirà il buon esito dell’iniziativa, ma garantirà un vantaggio importante ad Oltan impegnato su un progetto simile e parallelo.

