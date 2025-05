Anticipazioni Tradimento, prossima settimana dal 25 al 31 maggio 2025: Tolga dichiara il suo amore a Oylum ma…

Le puntate della prossima settimana di Tradimento, da domenica 25 a sabato 31 maggio 2025 saranno cariche di tensioni e risvolti scioccanti. Al centro delle trame ancora una volta ci sarà la giudice Guzide e la sua eterna lotta contro l’ex marito Tarik ma spazio avranno anche le vicende sentimentali di Oylum e Tolga, il tradimento di Ipek e l’accecante gelosia di Selin. Andando con ordine, infatti, le anticipazioni Tradimento svelano che Tolga uscirà di prigione.

Il giovane una volta libero correrà dalla sua amata Oylum chiedendole un confronto al più presto perché vuole confessarle una volta per tutte quali sono i suoi sentimenti. Da parte sua, invece, Oylum è sempre più preoccupata per il piccolo Can, teme che Mualla possa fare del male a suo figlio e per questo motivo ci sarà un ennesimo duro scontro tra suocera e suora. Nel frattempo Tolga riuscirà finalmente a parlare con Oylum e confidarle di essere ancora innamorato di lei. A spiarli, però, ci sarà Selin, moglie di Tolga, la giovane andrà su tutte le furie e pianificherà un modo per vendicarsi del marito fedifrago.

Tradimento anticipazioni prossima settimana: Tolga e Oylum fuggono insieme? Due di picche della ragazza

E non è tutto, perché dalle anticipazioni Tradimento si scopre che sa da una parte Tolga sarà ignaro del fatto che la moglie ha scoperto tutto e pianifica la sua vendetta, dall’altra dovrà aggettare il netto rifiuto da parte di Oylum. La ragazza, infatti, rifiuterà la proposta di fuggire insieme perché innamorata di Kahraman, cugino di suo marito Behram che continuerà a lottare tra la vita e la morte. Proprio nelle puntate della prossima settimana, tuttavia, le condizioni di salute di Behram peggioreranno e morirà.



A questo punto Mualla, terrorizzata all’idea che Oylum possa ottenere l’eredità del figlio progetterà di farla rapire da Vahit ma non ci riuscirà grazie all’intervento provvidenziale di Kahraman. A Mualla non le rimarrà altro che fingere che Behram sia ancora vivo ma non più in ospedale, farà credere a tutti che sia stato trasferito in Svizzera per sottoporlo ad una cura sperimentale. Nel frattempo Kahraman cercherà Oylum ma non la troverà perché la ragazza è andata a parlare con Tolga.

Che malattia ha Selin? Anticipazioni Tradimento puntate della prossima settimana

Infine dalle anticipazioni Tradimento della puntate della prossima settimana, 25-31 maggio 2025, si scopre che al centro delle trame ci sarà anche Ipek e la sua malattia, compra un auto, fa un’importante donazione ad un ente benefico ed addirittura arriva al punto di comprare una villa da adibire a deposito di scarpe. Guzide e Sazai, dopo averlo scoperto e venute a galla tutte le sue bugie, capiranno che Ipek soffre di oniomania: shopping compulsivo.