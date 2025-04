Doppio appuntamento ed emozioni in divenire; si moltiplicano i colpi di scena nell’arco di poche ore grazie agli episodi della prima serata di oggi, 4 aprile 2025; le anticipazioni Tradimento tengono i telespettatori con il fiato sospeso per via di una serie di colpi di scena che potrebbero capitolare proprio nel corso della prossima puntata. Tolga, in preda ad uno stato di rabbia totale, si ritroverà in una situazione particolarmente grave; nel frattempo Tarik è costeggiato su più fronti ma questa volta, per lui, Guzide non deve passarla liscia.

Tradimento anticipazioni, accade l'impensabile nelle prossime puntate: scoppia la guerra tra due personaggi

Tarik ancora furioso con Yesim… Anticipazioni Tradimento, puntata 4 aprile 2025

Le anticipazioni Tradimento per la puntata di oggi, 4 aprile 2025, partono dal risentimento di Tarik per gli ultimi comportamenti di Yesim; una questione che può però essere distesa dall’intervento di Ilknur che raggiunge l’uomo presso il suo albergo e tenta di giustificare la donna. Un tentativo che si rivelerà presto vano; l’uomo replica brutalmente, sia con offese che con il diniego di una richiesta specifica ovvero la restituzione di Oyku a Yesim. Nel frattempo, una notizia speciale per Behram; sua madre torna in città per conoscere di persona Oylum.

Father Stu storia vera: chi è e com'è morto Stuart Long (Mark Wahlberg)/ 'Cattivo' ragazzo diventato prete

L’incontro tra la madre di Behram e Oylum inizia nel migliore dei modi; la donna si presenta con un prezioso dono per la giovane; addirittura una collana impreziosita da un diamante lucente. La situazione però scivola verso una circostanza preoccupante; la donna vuole infatti conoscere la consuocera, Guzide, ma non sa che quest’ultima è totalmente ignara del rapporto tra i due.

Anticipazioni Tradimento, puntata 4 aprile 2025: Tolga coinvolto in una rissa!

Le anticipazioni Tradimento per la puntata di questa sera – 4 aprile 2025 – proseguono con una rivelazione che lascerà Tolga di stucco. Il ragazzo non era a conoscenza della gravidanza di Oylum e una volta presa coscienza della circostanza sembra essere fuori di sé. In prede ad un misto tra rabbia e ancora decide di prendere una boccata d’aria con un giro in macchina; un proposito che si rivelerà tutt’altro che rilassante dato che, nel bel mezzo del traffico, si ritroverà coinvolto in un’aggressione da lui stesso innescata.

Anticipazioni The Family 2, 7 aprile 2025/ Hulya incastra Devin per farla arrestare, Aslan la rapisce

Mentre la follia di Tolga sembra non avere fine, Oylum deve dare conto anche all’umore di Ozan, anche lui turbato dalla situazione. Nel frattempo – stando alle anticipazioni Tradimento – troveranno il momento di ritrovare la serenità tra loro, grazie anche al proposito di avere un confronto con Guzide per deporre definitivamente l’ascia da guerra. Quest’ultima, ignara di una denuncia che sta per ricevere da parte di Tarik e Yesim per il caos generato dall’auto bruciata.

Tradimento, dove e quando vedere la nuova puntata in diretta streaming

Tre nuovi episodi e novità cruciali per la trama stando alle anticipazioni Tradimento; niente di meglio per convincersi a non perdere la nuova puntata di oggi – 4 aprile 2025 – in prima serata su Canale 5. Come sempre l’appuntamento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand grazie al servizio offerto dalla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.