Tradimento, anticipazioni puntata di oggi 19 settembre 2025: Kaharam chiede il divorzio a Oylum

Cosa succederà negli episodi della dizi turca di Canale 5 in onda questa sera? Dalle anticipazioni Tradimento sulla puntata di oggi, venerdì 19 settembre 2025, si scopre che al centro delle trame ci sarà il rapporto tra Guzide e Tarik con il figlio Dundar, i due organizzeranno una cena per riconciliarsi alla quale parteciperanno anche Zeynep, Umit e Ozan. Nel frattempo, dimessa dall’ospedale dopo aver donato un rene a Tolga, anche Oylum si diletterà in cucina ma la situazione non andrà come previsto.

Le anticipazioni Tradimento, infatti, svelano che una volta ritornato a casa Kahraman ordinerà alla moglie di andarsene. Mualla capirà che il nipote è irremovibile e che non porteranno a nulla tutti i suoi tentativi di rimanere con la moglie. Karhaman dirà a Oylum la sua intenzioni di divorziare e la inviterà a lasciare la sua casa, ma quando la giovane si rifiuterà di andarsene sarà lui a lasciare l’abitazione. In ospedale, intanto, Tolga verrà dimesso e sarà il padre Oltan a rivelargli che è stata la sua ex a donargli un rene.

Serra muore cadendo dalle scale, anticipazioni Tradimento choc sulla puntata di oggi 19 settembre 2025

Le anticipazioni Tradimento della puntata di oggi, venerdì 9 settembre 2025, svelano che ci sarà una svolta choc. Serra si comporterà in modo dispotico con Neva e Ipek. Quest’ultima tuttavia stanca della situazione la caccerà di casa e la farà cadere dalle scale. Serra verrà trasportata d’urgenza in ospedale e nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici non sopravviverà. Le anticipazioni Tradimento svelano che Serra muore.

E poi ancora Oylum si incontrerà per la prima volta con Dundar, il figlio biologico dei suoi genitori. Nazan andrà a casa di Kadriye con una scusa e scoprirà che la donna ha una foto di Kahraman da bambino e afferma che quello raffigurato è suo figlio. Convinta che ci sia qualcosa sotto, Nazan metterà alle strette Mualla, che a sua volta confesserà la relazione tra Tahir e Kadriye. Nel frattempo Oltan inizierà a sospettare che Ipek sia coinvolta nella morte di Serra e l’accuserà apertamente.



Dove e come vedere Tradimento in tv e in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Tradimento della puntata di oggi più salienti e importanti non resta che ricordare che la dizi turca con protagonista Vehide Percin va in onda ogni venerdì in prima serata cu Canale 5 a partire dalle 21.30 circa ma è possibile seguire i tre episodi anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Sul sito, inoltre sono dispsonibili tutti gli episodi già andati in onda.