Anticipazioni Tradimento, trame della prossima settimana 16-22 giugno 2025: Kahraman si risveglia

Cosa succederà nelle prossime puntate della dizi turca con protagoniste Guzide ed Oylum? Dalle anticipazioni Tradimento per la settimana da lunedì 16 a domenica 22 giugno 2025 si scopre che i colpi di scena non mancheranno. Innanzitutto per la gioia di tutti soprattutto di Oylum Kahraman si risveglierà dopo l’operazione. A casa Dicleli ferveranno i preparativi ma ci saranno anche degli scontri tra Ilkunur, che spettegola su Oylum e Tolga e Oznur. Nel frattempo Ipek metterà in atto il suo piano contro Yesim.

La figlia di Sezai organizzerà un piano contro Yesim avvalendosi dell’aiuto di Azra, anche lei infatti sarà esasperata dal fatto di essere ormai relegata a babysitter e domestica della compagna di Tarik. Ipek e Azra si introdurranno a casa di Oltan, entreranno sul suo PC e copieranno il video compromettente che prova che Yesim era una escort. Nel frattempo Yesim recupererà i soldi della cauzione ma si rifiuterà di darlo a Tarik, i rapporti tra i due del resto saranno sempre più ostili. Infine ci sarà un altro clamoroso colpo di scena: Azra informerà Tarik che la chiavetta USB del famoso video compromettente con cui Yesim lo ricatta è vuota.



Sezai ha un grave malore e finisce in ospedale, Ipek accusa Guzide ed è pieno scontro: anticipazioni Tradimento

E non è tutto, nella prossime puntate della dizi turca protagonista assoluto sarà la scontro tra Guzide e Ipek. Andando con ordine Guzide affronterà Dundar mostrandogli i risultati del test del DNA ma di tutta risposta il giovane scanserà qualsiasi gesto affettuoso da parte della donna. Nel frattempo Sezai sarà vittima di un grave malore e finirà in ospedale. Ipek accuserà Guzide come unica responsabile del malore del padre e tra le due ci sarà un violento scontro, l’ennesimo.



Infine, le anticipazioni Tradimento della prossima settimana dal 16 al 22 giugno 2025 svelano che Yesim ed Umit parteciperanno ad una trasmissione televisiva dove riceveranno pubblicamente l’appoggio di Kemal, il fratello di Kadir l’uomo morto a causa di uno choc anafilattico durante i festeggiamenti del suo compleanno nella festa organizzata proprio dalle due donne. Risvolti importanti arriveranno anche da Oltan che scaverà nel passato di Kadriye Bedel. Mentre Tolga e Oylum rimarranno vittime di una sparatoria in cui rimarrà ferita Aslii una loro amica comune appena tornata dall’India. L’appuntamento con Tradimento è dal lunedì alla domenica ed il venerdì in prima serata sempre su Canale5.