Anticipazioni Tradimento, prossima settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2025: Tarik contro Yesim

Cambio di programmazione per Tradimento, la dizi turca con protagonista Vehide Percin cambia orario di messa in onda. I nuovi episodi continueranno ad andare in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.40 circa, il weekend con due episodi a puntata prima del Verissimo di Silvia Toffanin ed in prima serata non più la domenica sera ma il venerdì con ben tre episodi, vediamo dunque cosa succederà nelle prossime puntate con le anticipazioni Tradimento della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2025.

Dopo essere rimasto vittima di un’aggressione, Tolga riceverà la visita in ospedale dal padre Oltan realmente preoccupato per le sorti del figlio nonostante tra i due ci siano ancora tensioni e malumori. L’uomo vorrebbe ricucire il rapporto con il figlio ma il giovane invece quando lo accuserà di essere lui il mandante dell’aggressione. Nel frattempo Guzide e Zeynep informeranno tutti di cosa hanno fatto Ilknur e Yesim scatenando sconcerto in Tarik che diventerà una furia contro Yesim.

Tarik ancora innamorato di Guzide: colpo di scena, anticipazioni Tradimento

Anticipazioni Tradimento, Tolga scopre che Oylum è incinta ed è disperato

anticipazioni Tradimento della settimana da domenica 30 marzo e domenica 5 aprile 2025, il video che vede Oylum coinvolta nell’incidente del taxi diventerà subito virale e Tolga deciderà di andare a parlare con lei non solo per sapere come sta ma soprattutto per affrontarla su Behram, secondo lui la figlia di Guzide non è realmente innamorata del ragazzo. Nel frattempo però Oylum dovrà affronterà Mualla, la mamma di Behram. Quando la donna scoprirà che il figlio vuole sposare Oylum non la prenderà affatto bene.con la prima che dichiarerà di amare Behram e di non voler avere nulla a che a fare con lui.Lesvelano che Guzide andrà dal giudice che si occupa del caso di Sezai per chiedergli di farlo andare a processo senza custodia cautelare ed il motivo p presto detto: è in possesso di prove schiaccianti che si tratta di un complotto. Sezei verrà scarcerato grazie a Guzide mentre Yesim, convinta che Dilek sia incinta di Tarik e che lui voglio diseredare la piccola Oyku aggredirà fisicamente la donna mettendo a rischio la gravidanza. Compresi tutti i suoi errori di padre Tarik chiederà scusa alla figlia Oylum e non è tutto, scoprendo per sbaglio Guzide a cena con Sezai si mostrerà geloso e capirà di essere ancora innamorato della donna e a questo punto comunicherà al giudice di non aver più intenzione di divorziare,

Infine dalle anticipazioni Tradimento delle puntate della prossima settimana fino al 5 aprile 2025 si scopre che Tarik ritirerà la querela nei confronti della moglie Guzide e le chiederà di perdonarlo e ritornare insieme, sconvolta dalle parole del marito la giudice andrà dritto per la sua strada verso il divorzio. Presente in udienza Yesim, sentendosi tradita e umiliata andrà su tutte le fuori contro l’uomo. Perché Tarik sta cambiando idea su tutto? Il motivo è presto detto e lo scoprirà Oltan: teme che i suoi crimini vengano scoperti! La batosta più grande, tuttavia l’avrà Tolga che scoprirà da Selin che Oylum è incinta. Il ragazzo si metterà alla guida della sua auto a tutta velocità bloccando poi il traffico, scoppierà una rissa ed ancora una volta in soccorso di Tolga arriverà il padre Oltan.



