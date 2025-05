Anticipazioni Tradimento puntate prossima settimana 12-18 maggio 2025: Hakan accoltellato, Oylum rapita

Non mancheranno nuovi risvolti spiazzanti e inattesi nelle prossime puntate della dizi turca di Canale5, stando infatti da quando si apprende dalle anticipazioni Tradimento puntate della prossima settimana al centro della trama ci sarà come sempre Guzide che dovrà fare i conti non solo con i tradimenti del marito e delle persone a lui vicino ma anche con nuovi drammi, intrighi, segreti e scoperto scioccanti. Innanzitutto, dopo aver scoperto che Oylum non è la sua figlia biologica indagherà per scoprire la vera identità di quest’ultima e scoprirà che di aver un figlio di cui ha sempre ignorato l’esistenza.

Le anticipazioni Tradimento puntate settimanale dal 12 al 18 maggio 2025 svelano che Guzide si metterà in viaggio con il fidato e leale Sezai per incontrare il giovane Hakan ma dopo l’incontro si apriranno degli scenari drammatici: Hakan verrà accoltellato in carcere: chi è stato e perché? Nel frattempo brutte notizie saranno in arrivo anche per Oylum, la giovane parteciperà alla cerimonia della famiglia Diyarbakir ma verrà rapita dagli uomini di Mualla. La madre di Behram, infatti, verrà a conoscenza del video compromettente in cui si vede la giovane consegnare una busta all’uomo che ha sparato al figlio riducendolo in fin di vita.

Le anticipazioni Tradimento delle puntate settimanali dal 12 al 18 maggio 2024 svelano che Oylum dopo essere stata rapita verrà portata in luogo isolato, Mualla sarà pronta per ucciderla ma la giovane riuscirà a salvarsi confessando che è stato il fratello a suggerirle quell’incontro. È Ozan il mandante dell’agguato a Behram? Nel frattempo dopo aver trovato rifugio da Mualla, Zelis verrà scoperta dalla madre Ilknur. Scoppierà una violenta lite tra le due al termine della quale partirà un colpo dalla pistola di Zelis che colpirà la madre: Ilknur morirà?



Si giunge agli ultimi colpi di scena nelle puntate della prossima settimana di Tradimento. Ozan scoprirà che è stata Azra a scrivere l’articolo che ha infangato la sua famiglia, confermando i sospetti della madre Guzide. Brutto colpo anche per Tarik che scoprirà che Yesim è in possesso di video che lo incastrano. L’appuntamento con le prossime puntate di Tradimento è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 ed il sabato e la domenica a partire dalle 15.30 circa, invece in prima serata va in onda ogni venerdì a partire dalle 21.30 circa (e non più anche il martedì) sempre su Canale5.