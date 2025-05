Anticipazioni turche Tradimento: Guzide muore? Il folle piano di Ipek

Proseguono con successo le puntate della dizi turca con protagonista Vahime Percin, dagli spoiler si scopre che nelle prossime puntate al centro delle trame ci sarà Ipek ma da anticipazioni turche Tradimento si scopre che la gelosia di Ipek nei confronti di Guzide raggiungerà vette inaspettate. La figlia di Sezai è gelosa della giudice non solo perché la vede come rivale nel rapporto con il genitore ma soprattutto perché la accusa di essere responsabile della morte della madre.

E le anticipazioni turche Tradimento svelano che Ipek non solo organizzerà un piano per rovinare la reputazione e la carriera della giudice ma si spingerà oltre arrivando persino a tentare di uccidere Guzide. Guzide muore nelle prossime puntate? Gli spoiler svelano che la giudice riuscirà a scampare al pericolo ma non sono trapelati ulteriori informazioni. Quel che è certo, però, è che questa situazione avrà degli effetti importanti e sulla storia d’amore tra Guzide e Sezai. Quest’ultimo, infatti, si schiererà a favore della figlia anche quando quest’ultima deciderà di eliminare la giudice. Per la Yenersoy si tratterà di un colpo troppo basso che farà saltare le loro nozze.

Tradimento anticipazioni turche: Kahraman è il figlio di Sezai!

E dalle anticipazioni turche si scopre che i colpi di scena non sono finiti qui perché gli spoiler dalla Turchia rivelano che Sezai scoprirà di essere il padre di Kahraman! Anni prima ha avuto una relazione con Kadriye, nipote di Mualla. La giovane era rimasta incinta ma non glielo aveva detto, una volta cresciuto il giovane noterà delle strane somiglianze con l’uomo: entrambi sulla schiena hanno una macchia scura identica. Confermata la notizia getterà nello sconforto sia Guzide che Oylum, la ragazza infatti inizierà una relazione proprio con Kahraman che scoprirà essere il suo fratellastro!



Segreti di famiglia, intrighi, tradimenti, verità nascoste e bugie sono gli ingredienti della dizi turca che in ogni puntata ottiene ascolti record tenendo incollati allo schermo due milioni di telespettatori ogni venerdì sera. La prossima settimana andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale sia martedì che venerdì mentre dalle anticipazioni si scopre che ci saranno delle morti inaspettate e scioccanti ma la domanda se Guzide muore in Tradimento, per il momento, ha una risposta negativa.