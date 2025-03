Tradimento anticipazioni turche, prossime puntate: Guzide e Tarik scoprono che Oylum non è figlia loro

Intrighi, ricatti, complici di scena uno dietro l’altro e, ovviamente, tradimenti, sono gli ingredienti principali della dizi turca che va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.35 circa. E da Tradimento anticipazioni turche si scopre che nelle prossime puntate ci sarà un colpo di scena spiazzante che avrà ripercussioni su tutti i protagonisti soprattutto su Guzide Yenersoy, la protagonista assoluta, che vedrà crollare tutte le sue certezze prima con la scoperta che Oylum non è sua figlia e poi con un’altra rivelazione scioccante: chi è il suo vero figlio biologico.

Andando con ordine, dalle anticipazioni Tradimento si scopre che nelle prossime puntate Oylum, in ospedale per delle cure ma inizieranno a sorgere dei dubbi sulla vera genitorialità della giovane. I genitori Tarik e Guzide si sottoporranno al test di compatibilità ma con estrema sorpresa nessuno dei due sarà compatibile e ciò, se entrambi fossero i suoi veri genitori, sarebbe impossibile. A questo punto Oylum si sottoporrà al test del DNA e verrà fuori una verità sconcertante e sorprendente: Oylum non è figlia di Guzide e Tarik. La giudice e l’ex marito rimarrà sconcertati dalla scoperta.

Anticipazioni Tradimento nuove puntate, scoperta choc: è Tolga il figlio di Guzide e Tarik

Da Tradimento anticipazioni turche si scopre che Guzide e Tarik saranno determinati a scoprire la verità e si metteranno alla ricerca della loro figlia biologica ma gli imprevisti saranno dietro l’angolo. Verrà fuori che i registri dell’ospedale che avrebbero potuto confermare lo scambio dei neonati sono andati distrutti durante un terremoto. Le indagini saranno complesse e complicate ma entrambi non molleranno. Dopo tensioni, crisi, piste sbagliate e scontri familiari, finalmente verrà a galla la verità: è Tolga è il vero figlio biologico di Güzide e Tarik. Tale scoperta avrà gravi e importanti risvolti per tutti i personaggi coinvolti anche perché mentre Oylum ha potuto contare sull’affetto e la presenza di una famiglia solida, Tolga ha avuto un infanzia difficile ed un padre criminale che gli ha rovinato la vita. L’appuntamento con le nuove puntate di Tradimento è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa, il sabato dalle 14.30 e la domenica in prima serata a partire dalle 21.30, sempre su Canale5.