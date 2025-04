Tradimento anticipazioni turche: nelle prossime puntate Tolga scopre che Can è suo figlio

Ci sarà un momento molto toccante nelle prossime puntate della dizi turca con protagonista Vehide Percin. Dalle anticipazioni Tradimento giunte dalla Turchia si scopre che ci sarà l’incontro tra Tolga e suo figlio Can. Nelle puntate che stanno andando in onda adesso a partire dalle 14.10 circa su Canale5 si assisterà al matrimonio tra Oylum e Bheram, si tratta di un matrimonio forzato che si trasformerà in un vero e proprio incubo. Nel frattempo la figlia di Guzide è incinta e presto darà alla luce un bambino che chiamerà Can.

Bheram pur sapendo la verità riconoscerà il piccolo come suo figlio ma Tolga scoprirà che Can è suo figlio? Da Tradimento anticipazioni turche si scopre che ci sarà un momento molto toccante quando Tolga, casualmente, incontrerà Can e si metterà a giocare con lui. Oylum vedendo la scena si commuoverà e sarà in procinto di rivelargli tutta la verità nonostante sia consapevole che potrebbe avere dei risvolti inaspettati nei confronti di più personaggi, Tolga, Bheram, le rispettive famiglie. Ed alla fine rivelerà la verità al giovane. Tolga scoprirà che Can è suo figlio, ma come reagirà? Le anticipazioni non si spingono oltre, per il momento.

La dizi turca trasmessa da Canale5 ha abituato il pubblico di Canale 5 ha colpi di scena, intrighi, morti sospette ed assurde e tradimenti, appunto. Tuttavia da Tradimento anticipazioni turche si scopre che l’amore impossibile tra Oylum e Tolga continuerà a tenere banco anche nelle trame dei prossimi episodi. Tolga, pur essendo ancora innamorato di Oylum, deciderà di sposare Selin ed i due proveranno a costruire una famiglia. Nel frattempo Oylum si troverà a fare i conti con una nuova complicazione.



Dalle anticipazioni su Tradimento si scopre che Oylum sarà di nuovo incinta ed anche questa volta non saprà chi è il padre. Convinta che il padre del piccolo sia Bheram, questa volta, affronterà un momento di profonda crisi e tristezza. Del resto anche lei è ancora innamorata di Tolga. Spaventata dall’idea di affrontare un’altra gravidanza ed un’altra maternità inizierà a pensare ad interrompere la gravidanza.

Tradimento anticipazioni, Bheram sempre più violento minaccerà Oylum

Nel frattempo, dalle anticipazioni Tradimento si scopre infine, che Oylum confesserà a Bheram la sua volontà di interrompere la gravidanza ma quest’ultimo reagirà in modo violento e inaspettato arrivando persino a minacciarla e usare Guzide pur di costringerla a tenere il bambino. Insomma, non mancheranno i colpi di scena nelle prossime puntate della dizi turca che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 su Canale5, nel weekend il sabato e la domenica alle 15.30 circa ed il venerdì in prima serata, a partire dalle 21.30 circa con ben tre episodi.