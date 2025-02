Tradimento anticipazioni turche, Burcu muore: chi l’ha uccisa e perché? Il piano malvaggio di Yesim

Entreranno sempre più nel vivo le trame di Tradimento e non mancheranno colpi di scena, rivelazioni spiazzanti e verità choc dopo anni, come la scoperta che Oylum non è la figlia biologica di Guzide e Tarik, e morti inaspettate e violente come Tolga ucciso da Selin. Tuttavia stando a Tradimento anticipazioni turche, un’altra morte sconvolgerà i telespettatori: Burcu verrà trovata morta nella stazione della metropolitana: chi l’ha uccisa e perché? Facendo un passo indietro nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni Burcu terrà sotto minaccia Yesim, dopo aver scattato delle foto che la ritraggono con il rapinatore le chiederà dei soldi per evitare che tali foto compromettenti finiscano nelle mani di Tarik. Tuttavia Burcu pagherà a caro prezzo tale inganno.

Come finisce Mina Settembre 3, anticipazioni: Simona scopre che è la mamma di Viola/ Mina e Domenico insieme

Stando infatti a Tradimento anticipazioni turche nelle prossime puntate Burcu verrà ritrovata senza vita sui binari della metropolitana. Inizialmente si penserà che si sia trattato di un suicidio o di un incidente e l’unico a credere sin da subito alla pista dell’omicidio sarà Oltan. Quest’ultimo sospetterà che sia Selin ad aver ucciso Burcu ed i suoi sospetti troveranno conferma grazie ai filmati di videosorveglianza che non riprenderanno il momento dell’incidente ma sebbene la compagna di Tarik sia stata molto attenta ad uccidere l’amica in un punto cieco, le telecamere immortaleranno le due amiche dirigersi insieme nel punto del ‘suicidio’ mentre poco dopo mostrano Yesim che si allontana da sola. Oltan a questo punto non avrà alcun dubbio ma il problema sarà scoprire perché Yesim ha ucciso Burco.

Anticipazioni Mina Settembre 3, 5a puntata 9 febbraio 2025/ Caso toccante per Mina: donna incinta fa scelta

Tradimento anticipazioni prossime puntate: Tolga in difficoltà con Oylum

Da Tradimento anticipazioni turche si scopre che Oltan una volta scoperta la verità racconterà tutto al figlio Tolga, mettendolo però in difficoltà. Il figlio infatti è innamorato di Oylum, figliastra di Yesim, e scoprire una verità del genere, che la donna è un’assassina, per la ragazza sarà uno choc. E tuttavia i colpi di scena non finiranno qui perché Oltan confiderà al figlio di conoscere bene Yesim, in passato è stata una sua dipendente e la conosce bene proprio lavorando nei suoi uffici ha conosciuto Tarik. Tolga cosa farà? Racconterà la verità su Yesim all’amata Oylum? E soprattutto Yesim andrà in carcere con l’accusa di omicidio o grazie alle sue conoscenze riuscirà a cavarsela? E soprattutto cosa succederà anche agli altri protagonisti della dizi turca? Per saperlo occorre seguire le puntate dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10, il sabato alle 14.30 circa e la domenica in prima serata.