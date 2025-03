Tradimento anticipazioni turche: Mualla manipola Bahrem e Oylum ma farà una brutta fine

Puntata dopo puntata la dizi turca con protagonista l’attrice Vahide Percin entra sempre più nel vivo e tutti i protagonisti sono al centro di trame spiazzanti tra segreti, oscure verità e rivelazione più o meno scioccanti. In queste puntate farà il suo ingresso un nuovo personaggio, Mualla, interpretato dalla bravissima attrice Nursel Kose e dalle anticipazioni Tradimento dalla Turchia si scopre che tale personaggio avrà una parabola tristissima. Mualla Dicleli è sicuramente l’emblema di una persona cinica, manipolatrice, pronta a tutto pur di aver il pieno controllo su cose e persone, capace anche di tessere intrighi e macchinazioni.

Il rapporto di Mualla con la nuora Oylum, giovane ma determinata e caparbia, sarà uno dei più tormentati di tutta la serie. La donna non sarà per nulla felice di sapere che la giovane sposerà il figlio e tenterà in tutti i modi di dissuaderlo. Tuttavia cambierà totalmente idea quando scoprirà che Oylum è incinta non perché intenerita dalla situazione ma solo perché vedrà nel piccolo Can la prosecuzione dell’impero della sua famiglia ed a quel punto Oylum, Can e persino suo figlio Behram saranno solo delle pedine del suo piano, componenti di un puzzle ben più grande ed organizzato. Stando a quanto trapela da Tradimento anticipazioni turche, però, la fame di potere e successo di Mualla la porterà a fare una brutta fine.

Anticipazioni Tradimento dalla Turchia sulle prossime puntate: che fine fa Mualla

Che fine fa Mualla di Tradimento? Dalle anticipazioni turche si scopre che gli intrighi di Mualla saranno parte integrante delle trame. La donna rivelerà a Guzide della gravidanza di Oylum senza aver nessun riguardo dei sentimenti delle persone coinvolte solo per destabilizzare la famiglia Yenersoy, rincorrendo l’impossibile idea della famiglia perfetta per Oylum e Beheram otterrà l’effetto opposto, portando i due ad avere degli scontri infuocati. A lungo andare, però, i suoi intrighi e le sue manipolazioni si ritorceranno contro di lei sarà sempre più isolata ed il figlio Behram deciderà di chiudere ogni rapporto con lei. Nel finale di Tradimento la sua fine sarà drammatica, Mualla non muore ma forse accadrà qualcosa di peggiore della morte per un personaggio come lei, perderà tutto il suo potere, la sua forza e la sua capacità di dominio passando da figura indiscussa e temuta a figura solitaria e sconfitta.