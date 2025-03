Dalla Turchia all’Italia un filo rosso collega gli appassionati; le anticipazioni turche Tradimento mettono in evidenza dei risvolti nella trama del dezi che ancora, in molti, fanno fatica ad immaginare. Mentre siamo alle prese con le sorti di Tarik, le accuse ad Oltan e i piani di Tolga, qualcosa in patria si è già smosso in una direzione particolarmente tesa e imprevista. Protagonista Ozan e non solo, ma un tragico evento può mettere tutto in discussione.

Le anticipazioni turche Tradimento per le prossime puntate mettono in evidenza una serie di colpi di scena che potrebbero rivoluzionare le convinzioni dei telespettatori rispetto agli ultimi accadimenti già visti in Italia. A quanto pare, tra i più a rischio spicca Ozan che, per adempiere ad un ordine di Oltan, potrebbe rischiare per la sua stessa vita. Coinvolto in una sparatoria per portare a termine il furto di una borsa verrà trasportato d’urgenza in ospedale e, al suo fianco, Guzide pregherà per lui.

Ozan in pericolo di vita, riuscirà a salvarsi? Il punto sulle anticipazioni turche Tradimento per le prossime puntate

Le anticipazioni Turche Tradimento proseguono con un colpo di genio con protagonista Ozan, ancora lui. Scampati i primi pericoli metterà alle strette Oltan, a sua insaputa, per poi agire con una sorta di scacco matto. Pur avendo appreso di avere la prova certa per scongiurare tutte le accuse di omicidio decide infatti di fingere di essere ancora l’unico indiziato per il delitto. In questo modo resterà ancora a contatto con gli ordini di Oltan per poi colpire nel momento giusto.

Arriviamo dunque a quanto detto in precedenza, ovvero i rischi per la vita di Ozan; al fine di portare avanti il suo piano accetta la richiesta di Oltan a proposito della consegna di una borsa rubata. Sul taxi però l’autista compie un gesto imprevisto; interessato al contenuto, sparerà all’uomo e fin da subito le condizioni saranno oltremodo gravi. Intanto, mentre Guzide è in forte apprensione per le sue condizioni, particolarmente provato sarà anche Tarik che è stato il primo ad avallare il piano di Ozan nel merito della trappola da compiere ai danni di Oltan. I medici riusciranno a salvarlo? Lo scopriremo presto, ma il polmone perforato dal proiettile rende le sue condizioni in bilico…