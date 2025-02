Tradimento anticipazioni turche, Yesim muore! Cosa succede nelle prossime puntate

Stanno entrando sempre più nel vivo le trame di Tradimento la dizi turca in onda ogni domenica su Canale5 che vede al centro delle trame la giudice Guzide Yenersoy e tutti i personaggi che le gravitano attorno come l’ex marito Tarik e la sua doppia vita, la figlia Oylum che le ha sempre mentito non rivelandole che ha lasciato l’università per seguire il suo sogno di diventare una ballerina ed il figlio Ozan che invece è finito al centro di un problema molto più grande di lui. Ed in mezzo a tutti questi conflitti e colpi di scena da Tradimento anticipazioni turche si scopre che nelle prossime puntate ci sarà una morte spiazzante.

Yesim muore in Tradimento! Una delle antagoniste principali di Guzide al centro delle trame delle puntate che stanno in onda perderà la vita in circostanze non del tutto chiare e comprensibili. Yesim è una giovane avvocato che ha visto la sua vita stravolta da quando ha scoperto che suo marito Tarik, e padre della figlia Oyku, e in realtà sposato da più di trent’anni con l’avvocato Guzide. Da allora inizierà una vera e propria guerra senza esclusione di colpi contro la giudice che la porterà ben presto alla morte. Gli spoiler non forniscono altri dettagli, ma quel che è certo è che la morte di Yesim sconvolgerà tutto.

Anticipazioni Tradimento prossime puntate: Guzide adotta la piccola Oyku

E non è tutto perché da Tradimento anticipazione turche si scopre che la morte di Yesim sconvolgerà tutto ed è destinato a cambiare drasticamente le dinamiche tra i personaggi principali. L’uscita di scena così drammatica della donna produrrà una sorte di effetto domino che metterà in discussione le azioni di Tarik ed innescherà un processo di riflessione con Guzide che si ritroverà nella difficile situazione non solo di gestire il marito Tarik ma anche il futuro di Oyku, la figlia di Yesim di cinque anni. Guzide cercherà di adottarla. L’appuntamento con le prossime puntate di Tradimento è dal lunedì al venerdì a partire dalle 21.35 circa, il sabato alle 14.35 e la domenica in prima serata.