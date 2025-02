Tradimento anticipazioni turche, nelle prossime puntate: Oylum è incinta e nasce il piccolo Can

Non solo tragedie, intrighi, tradimenti e morti spiazzanti e drammatiche, da Tradimento anticipazioni turche si scopre che nelle prossime puntate c’è spazio anche per delle belle notizie: Oylum scoprirà di essere incinta. La figlia di Guzide e Tarik dopo aver visto sfumare il suo sogno di diventare una ballerina ed essere stata cacciata di casa dalla madre quando quest’ultima ha scoperto che ha lasciato l’università. Nella vita della giovane, però, c’è spazio anche per l’amore, conosce e s’innamora di Behram e proprio la loro storia d’amore continuerà ad essere al centro delle trame delle prossime puntate.

Valentina e il cambio drastico in Imma Tataranni 4: anticipazioni/ In bilico tra crisi genitori e maturità

Stando infatti a Tradimento anticipazioni turche si apprende che Oylum scoprirà di essere incinta! La giovane accuserà alcuni sintomi tipici e si sentirà sopraffatta ma quando farà il test e scoprirà di aspettare un bambino entrerà in crisi. Ad accogliere la notizia in maniera entusiasta e felice, invece, sarà Behram che non vedrà l’ora di diventare padre della donna che ama. Tuttavia la giovane, dopo aver ceduto alla passione con Tolga, inizierà ad essere piena di dubbi su chi sia il padre del bambino e invece il padre del piccolo sarà Behram. Neanche questo lieto evento, però, smusserà le tensioni tra Oylum e la madre Guzide.

Anticipazioni Imma Tataranni 4: chi sceglie tra Calogiuri e Pietro? Spunta altro uomo/ Parla Vanessa Scalera

Anticipazioni Tradimento: Oylum e Behram diventano genitori del piccolo Can ma all’orizzonte nuovi pericoli

E poi ancora da Tradimento anticipazioni turche si scopre che Oylum sarà incinta di un maschietto: il piccolo Can. La gioia di tutti per la nascita del bambino, tuttavia, sarà subito interrotta perché qualcuno pronto a tutto pur di vendicarsi progetterà di rapire il piccolo, si tratta di Mualla vecchio e caro amico di Tarik che, in realtà, da sempre ha tramato alle sue spalle perché invidioso. Ci sarà spazio dunque per nuovi intrighi e mosse inaspettate e spiazzanti che metteranno a rischio anche la vita del piccolo Can. Prima Mualla cercherà di rapirlo e poi Oylum ed il figlio saranno vittime di un terribile incidente stradale che sin da subito non sembrerà causale. L’appuntamento con le nuove puntate della dizi turca è dal lunedì al venerdì alle 14.10 ed il sabato alle 14.35 circa. La domenica, invece, va in onda in prima serata con tre episodi a partire dalle 21.35 circa.