Tradimento anticipazioni turche: Oylum divisa tra Tolga e Behram

Sta entrando sempre più nel vivo delle trame la dizi turca trasmessa da Canale5 con protagonista Vehide Percin e nelle prossime puntate non mancheranno colpi di scena, risvolti inaspettati e retroscena choc che avranno ripercussioni su tutti i protagonisti. Nella puntate in onda in questi giorni i telespettatori stanno assistendo alla nascita dell’amore tra Oylum e Tolga ma da Tradimento anticipazioni turche si scopre che la loro storia sarà contraddistinta da alti e bassi e non mancheranno delle scoperte choc che stravolgeranno tutto. La giovane, infatti, deciderà di mettere un punto alla loro relazione quando scoprirà che Tolga è il figlio di Oltan, l’uomo che ha fatto finire in rovina la madre Guzide.

E non è tutto perché da Tradimento anticipazioni turche si scopre anche che dopo aver lasciato Tolga, Oylum si riavvicinerà a Behram e tra i due scoccherà la scintilla. Tuttavia Tolga non si darà per vinto e, pur di non perdere la ragazza, affronterà di petto il padre Oltan per dirgli di voler prendere definitivamente le distanze da lui. Il ragazzo chiuderà tutti i rapporti con il padre. A questo punto Oylum ritornerà sui suoi passi, i due si rimetteranno insieme ed arriveranno persino a progettare il matrimonio ma ci sarà un altro ostacolo nella loro strada. Infatti Tolga si troverà nei guai e ad aiutarlo ci sarà proprio Oltan.

Anticipazioni Tradimento: Oylum sposa Tolga ma poi fa una scoperta choc

Le trame prenderanno una svolta inaspettata, da Tradimento anticipazioni turche si scopre che Oltan salverà Tolga da un vero e proprio attacco informatico che avrebbe potuto avere gravi ripercussioni sulla sua azienda. Per questo motivo i due si riappacificheranno ma Tolga non dirà nulla alla fidanzata la quale ignara di tutto continuerà i suoi preparativi per il matrimonio e finalmente arriverà il giorno delle nozze. Oylum sposa Tolga ma le nozze dureranno pochissimo per Behram ed Ercan entreranno a conoscenza di alcuni scatti in cui vede Tolga abbracciare Oltan e mentre Behram deciderà di non mostrare le foto a Oylum invitando Ercan a fare lo stesso, quest’ultimo invierà le foto a Oylum. E quando la figlia di Guzide andrà da Tolga per chiedergli spiegazioni lo troverà abbracciato ad Oltan e farà saltare il matrimonio.