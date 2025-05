Tradimento anticipazioni turche: la morte orribile di Serra, spoiler choc

Continuano gli intrighi, i segreti e la disperazione che avvolge tutti i protagonisti della dizi turca e da Tradimento anticipazioni turche si scopre che non mancheranno dei colpi di scena anche nelle prossime puntate. La spirale di disperazione e violenza porterà inevitabilmente anche a delle morti sconvolgenti e sorprendenti come a quella di Serra che perderà la vita in circostanze tragiche e misteriose lasciando tutti sconvolti. Andando con ordine Serra con la sua finta dolcezza riuscirà a manipolare le persone attorno a se.

Tradimento, anticipazioni nuove puntate/ Tarik e Yesim annunciano le nozze ma lui non si presenta all'altare!

Da Tradimento anticipazioni turche si scopre che Tolga tradirà la moglie Selin con la sorella di lei Serra e quest’ultima scoprirà di essere incinta. La giovane rivelerà della gravidanza solo ad Oltan ricattandolo con la minaccia che se non paga lei rivelerà a tutti di essere incinta di Tolga. Le tensioni ed i malumori cresceranno sempre di più fino a quando Serra deciderà di trasferirsi da Ipek. All’inizio la convivenza tra le due amiche proseguirà per il meglio ma poi ci sarà un risvolto drammatico. La prepotenza e l’atteggiamento da diva di Serra metteranno a dura prova la pazienza di Ipek che alla fine la caccerà di casa. Le tensioni tra Ipek e Serra culmineranno in un violento litigio ed a un certo punto proprio davanti alle scale Ipek spingerà Serra di sotto che morirà cadendo dalle scale dopo aver sbattuto violentemente la testa.

Squid Game come finisce? Ultima stagione il 27 giugno/ Grandi colpi di scena in arrivo

Anticipazioni Tradimento nuove puntate: Tarik scopre con le menzogne di Oylum

Da Tradimento anticipazioni turche di scopre che Tarik verrà a sapere le menzogne di Oylum e questo spinge la ragazza ad avvicinarsi al padre per forza di cose. Quindi conosce la sua compagna ed Oyku, pur sapendo che la cosa potrebbe creare problemi a sua madre. A casa arrivano i documenti relativi al licenziamento di Ozan. Per Guzide si tratta dell’ennesima delusione, ma dopo una brutta reazione iniziale, la donna si mostra sorprendentemente comprensive.



E poi ancora dalle anticipazioni Tradimento si scopre che Guzide ufficializzerà la richiesta di divorzio a Tarik, anche se questo potrebbe crearle dei problemi nel suo ambiente dove vengono ostentate famiglie tradizionali e perfette. Guzide scopre che Oylum è andata a cena con Tarik e Yesim e se la prende con il suo ex marito, accusandolo di manipolare la figlia per proprio tornaconto. Lo stress del periodo inizia a farsi sentire per la giudice che comincia a cambiare atteggiamento anche in famiglia, sorprendendo tutti.