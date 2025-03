Tradimento anticipazioni turche: Tarik assolda un sicario per uccidere Guzide

Le prossime puntata della dizi turca saranno cariche di tensione e colpi di scena mozzafiato che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Da Tradimento anticipazioni turche si scopre che Ozan tenterà di uccidere Tarik ed il motivo e sconvolgente. Andando con ordine, nelle prossime puntate di Tradimento la guerra tra i due ex coniugi Tarik e Guzide si farà sempre più dura e l’uomo deciderà di mettere in piedi un piano pericoloso e malvagio: uccidere l’ex moglie. Totalmente privo di scrupoli, Tarik assolderà un sicario per uccidere Guzide, la madre dei suoi due figli Ozan ed Oylum.

Da Tradimento anticipazioni turche, tuttavia, si scopre che Guzide e la sua fidata domestica Zeynep si ritroveranno al centro di un attentato che per fortuna non avrà drammatiche conseguenze ne per la giudice ne per la donna delle pulizie. Guzide sarà sana e salva ma inizierà ad indagare per scoprire che cose le è successo, Tarik ovviamente entrerà nel panico e temendo che qualcuno possa scoprire la verità e risalire a lui cercherà di insabbiare tutto ma farà non pochi passi falsi e la verità verrà a galla: Guzide scoprirà che l’ex marito Tarik ha tentato di ucciderla.

Anticipazioni Tradimento prossime puntate: Ozan tenta di uccidere il padre Tarik

Da Tradimento anticipazioni turche si scopre che mentre Guzide esorterà la sua famiglia a mantenere la calma, gli altri perderanno la lucidità. Umit, in preda alla rabbia, minaccerà Tarik di morte con un arma, salvo poi ritornare in se e desistere dal proposito criminoso. Molto meno calmo, invece, si dimostrerà Ozan che deciderà di colpire il padre Tarik nel modo più doloroso possibile: rapendo la sua sorellina Oyku di soli 5 anni. Tenderà un imboscata al padre e, grazie all’aiuto di alcuni uomini, lo farà immobilizzare e tenterà di ucciderlo strangolandolo. Per fortuna dell’uomo, Guzide riuscirà a rintracciarli grazie al cellulare e giunta sul posto convincerà il figlio a desistere. Insomma Guzide interverrà in tempo per evitare la tragedia ma l’episodio segnerà un punto di non ritorno nei dissidi familiari.