L’amatissima serie turca sta per volgere al termine, brutta sorpresa per i telespettatori che non si aspettano il triste epilogo: cosa accadrà

Mediaset ha deciso da tempo di puntare sulle soap operas turche che registrano ascolti davvero stupefacenti. Dopo il grande successo di Endless Love e di Terra Amara, su Canale Cinque è arrivata la fiction Tradimento, che ha superato ben oltre le aspettative dell’azienda del Biscione. Gli sceneggiati turchi però hanno quasi sempre un finale e anche nel caso della storia che ha come protagonista la giudice Guzide è così.

Proprio mentre ci si chiede quando saranno mandate in onda in Italia le ultime puntate del Tradimento, dalla Turchia gli spoiler sono tutt’altro che positivi. A quanto pare l’epilogo dell’amata soap sarà davvero molto amaro, non solo per la protagonista, ma anche per i telespettatori, che dovranno fare i conti con un finale molto triste.

Come finirà Tradimento e quando andrà in onda l’ultima puntata

Mentre in Italia Tradimento continua ad andare in onda ottenendo ottimi ascolti, dalla Turchia arrivano le tristi anticipazioni dell’amata serie televisiva. A quanto pare il finale sarà tutt’altro che allegro, del resto già Terra Amara ed Endless Love ci avevano abituati ad epiloghi tutt’altro che felici.

Le ultime puntate della soap opera turca dovrebbero essere mandate in onda in Italia tra novembre e dicembre ed è molto probabile, come già è avvenuto in passato, che Canale Cinque decida di schierare quello che è a tutti gli effetti un cavallo di battaglia contro Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Chiaramente si tratta solo di ipotesi che non trovano alcuna conferma da parte dell’azienda, ma il finale del Tradimento dovrebbe arrivare non prima della fine di autunno.

Dalla Turchia le anticipazioni sono piuttosto tristi, pare che sul finale vedremo Guzide nello sconforto più totale. La giudice scoprirà che è sempre stata ingannata dal marito Tarik e in realtà la figlia che credeva sua non lo era. Proprio quando deciderà di trovare il suo vero figlio, scoprirà che purtroppo è morto poco dopo la sua nascita a causa delle gravi malformazioni che aveva.

Tra le scene finali vedremo la giudice disperarsi sulla tomba del figlio e chiedergli perdono per non essere stata al suo fianco fino alla fine. Una scena straziante che farà piangere tutti e lascerà davvero senza parole. Intanto anche le puntate italiane del Tradimento preannunciano di essere davvero molto tristi. Secondo le anticipazioni un altro amato protagonista perderà la vita, si tratta di Tolga, che sarà raggiunto da un colpo d’arma da fuoco mantenuta da Ipek che voleva colpire il padre, Oltan. Il giovane perderà la vita praticamente per aver difeso il padre, che ne uscirà distrutto da questa storia.