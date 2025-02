Protagonista a Sanremo 2025 e, in parallelo, continua ad esserlo anche nel merito del gossip e dell’universo mediatico: stiamo parlando Fedez e del recente ‘terremoto’ scatenato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona nel merito della relazione – da tempo ormai conclusa – con Chiara Ferragni. Teorie, allusioni, rivelazioni clamorose – tra smentite e silenzi – con una cornice di infedeltà. Il ‘re dei paparazzi’ con il suo format web ‘Falsissimo’ ha trascinato l’ex coppia al centro della scena mediatica e ovviamente chiamando in causa anche terze persone che prima di oggi non erano mai state attenzionate dal mondo del gossip.

Ma cosa è successo tra Fedez e Chiara Ferragni, qual è la verità sul presunto tradimento? La questione è piuttosto contorta e carica di rivelazioni; il tutto – come anticipato – per via degli scoop sfornati da Fabrizio Corona, alcuni dei quali smentiti dai protagonisti. Ma andiamo con ordine, il ‘re dei paparazzi’ è partito dalla presunta relazione del rapper con Angelica Montini addirittura prima di convolare a nozze con l’influencer. Il giorno prima del matrimonio Fedez sarebbe stato disposto – secondo quanto raccontato da Fabrizio Corona – a stravolgere tutto: “Era in bagno nascosto e parlava con Angelica e le diceva: ‘Se mi dici di mollare tutto, lo faccio’…”.

Ma non è solo Fedez a finire nel mirino di Fabrizio Corona tra scoop, chat private, audio inediti con al centro il tema del tradimento; rivelazioni anche su Chiara Ferragni con particolare riferimento ad un altro cantante in gara a Sanremo 2025, Achille Lauro. Secondo il ‘re dei paparazzi’, i due avrebbero avuto una relazione inizialmente all’insaputa di Fedez e poi confessata dall’influencer dopo la rottura. Come riporta Vanity Fair, Fabrizio Corona avrebbe raccontato: “… Un giorno lei dice a Federico che torna a casa, ma quella sera consuma con Achille”.

Ma il tradimento di Chiara Ferragni ai danni di Fedez non si fermerebbe ad Achille Lauro; sempre secondo Fabrizio Corona – come riporta Vanity Fair – ci sarebbe anche il nome di Diego Naska. “Quando sei nelle grandi comitive nascono le attrazioni e si accende quel fuoco”. Ci sarebbero poi alcuni audio di persone vicine a Diego Naska che confermerebbero appunto il tradimento di Chiara Ferragni. Chiaramente, cosa sia successo davvero tra Fedez e Chiara Ferragni lo sanno solo i diretti interessati; a sostegno delle rivelazioni di Fabrizio Corona non vi sono prove effettivamente concrete e sono comunque oggetto di smentita da parte dei diretti interessati. Resta però l’onda mediatica che cavalca tali notizie e che porta i due ex coniugi al centro di un vortice che loro malgrado sono costretti a sopportare.