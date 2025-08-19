Con il grande finale alle porte, Tradimento si prepara a chiudere il cerchio in una maniera che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Dopo una pausa estiva di due mesi, Tradimento – la popolare soap opera turca che ha conquistato i cuori degli spettatori italiani – è pronta a tornare sugli schermi Mediaset con gli episodi finali. A partire dal prossimo 29 agosto, la serie tornerà in prima serata, offrendo ai fan una maratona di emozionanti episodi ogni venerdì sera. Lo spot promozionale, appena diffuso, annuncia il ritorno delle puntate imperdibili che condurranno il pubblico verso un “finale travolgente” della storia della famiglia disfunzionale del giudice Güzide Özgüde.

Questa novità segna un momento importante per i fedelissimi spettatori italiani della soap turca, che finalmente potranno scoprire come si concluderanno le travagliate vicende dei protagonisti. Dopo il gran finale di Tradimento, Mediaset ha già in programma una nuova soap turca, il cui titolo è ancora da ufficializzare, che prenderà il suo posto al venerdì.

Il finale choc di Tradimento

L’ultima pausa estiva di Tradimento ha lasciato il pubblico con un sacco di domande e colpi di scena. A cominciare da Ipek, che è stata ritrovata da Yesim, ma non ha trovato l’accoglienza sperata in Oltan, che l’ha respinta e, ancora più drammatico, il padre l’ha cacciata di casa. La situazione si è complicata ulteriormente quando Sezai e Güzide, protagonisti della storia, hanno deciso di sposarsi senza più indugi. Una mossa che potrebbe cambiare le sorti della famiglia, ma anche dell’intero contesto che ruota attorno a loro.

Nel frattempo, Selin è stata dimessa dall’ospedale, ma al ritorno a casa si è trovata di fronte a una realtà sconvolgente, con Serra che l’aspettava con risvolti che lasciano presagire nuovi conflitti. Per Ozan, il ritorno delle nozze della madre è stato tutt’altro che sereno. Mentre si preparava ad assistere al matrimonio, un tragico incidente ha colpito la sua vita: Kahraman, nel tentativo di salvare Ozan, è stato travolto da un camion che scaricava terriccio. Un colpo durissimo per la famiglia, con Kahraman portato d’urgenza in terapia intensiva.

A tutto ciò si aggiunge una scoperta sconvolgente: i risultati del test del DNA hanno confermato che Dundar è, infatti, il figlio biologico di Tarik e Güzide, mentre la verità sull’origine di Oylum è venuta alla luce, portando alla scoperta che probabilmente è stato fatto uno scambio di neonati in ospedale. Un colpo di scena che ha gettato un’ombra di incertezza su tutta la famiglia, e che rende ancora più drammatica la situazione.

Ipek, distrutta dalla fine della sua relazione con Oltan, trova però conforto in Neva, ma la situazione emotiva della giovane donna è tutt’altro che risolta. Con il destino di tutti i personaggi sospeso, la domanda sorge spontanea: come si concluderà questa storia piena di colpi di scena e segreti?