Le anticipazioni della serie turca preannunciano una serie di colpi di scena oltre che un epilogo davvero tragico: cosa accadrà

Dalla Turchia arrivano pessime notizie sul finale di Tradimento, la soap opera saluterà il pubblico con due tragedie e con una scoperta che sarà un duro colpo per uno dei protagonisti. Le anticipazioni sono piuttosto drammatiche e potrebbero non piacere ai telespettatori che si sono appassionati alla serie.

Tradimento, infatti, sta ottenendo risultati strepitosi, a tal punto che Mediaset ha deciso di non mandarla in onda il prossimo 2 giugno per evitare di perdere ascolti in una giornata di festa. La serie si è rivelata un vero successo e intanto dalla Turchia arrivano le anticipazioni sul finale.

Cosa accade nel finale di Tradimento, terribile epilogo per due protagonisti

Secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Tradimento ci saranno due morti nel finale della soap. A incontrare un terribile destino saranno Tolga e Yesim, il primo sarà colpito da un proiettile mentre la seconda perderà la vita in un tragico incidente.

Ipek deciderà di andare da Oltan in ufficio con l’intenzione di ucciderlo, mentre i due litigano arriverà Tolga che proverà a riportare la calma e a far ragionare la ragazza. Ma la giovane farà fuoco e ucciderà Tolga, che ha provato a difendere il padre. L’imprenditore sarà sconvolto da questa perdita e si sentirà in colpa per la morte del figlio. Si vedrà il funerale di Tolga, momento in cui si incontreranno anche Oylum e Selin, che riusciranno a superare per qualche momento le loro divergenze, stringendosi in un abbraccio di disperazione.

Anche la povera Yesim perderà la vita in un modo terribile, sarà investita da un tram e purtroppo non ci sarà nulla da fare per salvarle la vita. La notizia verrà appresa nella villa di Guzide da Zeynep che ne verrà a conoscenza in rete. Saranno tutti sconvolti da questa terribile perdita. Dopo la triste notizia assisteremo a un salto di un anno e ci sarà una scena in cui si vedranno tutte le famiglie riunite per festeggiare il compleanno di Can, un momento corale di serenità e allegria, quasi insolito per come ci ha abituati la serie.

Intanto nelle puntate di Tradimento che stanno andando in onda in Italia vedremo Guzide ospitare a casa sua Hakan mentre attende l’esito del test del DNA. Si scoprirà però che il ragazzo è un truffatore, che ha compiuto una serie di crimini, tra cui rubare dei soldi a una avvocata e cellulari, gioielli e tablet delle persone in casa. Oylym andrà a trovare Tolga in carcere mentre Selin si sveglierà dal coma e dirà di essere caduta dalle scale, scagionando così il marito, che potrà tornare a essere libero.