Tradimento, lutto sul set: chi era e com’è morto Omer Karanlik, attore che impersona Numan

Le anticipazioni turche Tradimento svelano che nelle prossime puntate i fan della dizi turca dovranno fare i conti con un improvviso e inaspettato addio, dovuto ad un motivo tragico: la morte prematura di un attore. I telespettatori della dizi turca, infatti, si sono affezionati al personaggi di Numan, braccio destro di Sezai e figura cruciale nelle trame della dizi turca. L’uomo era l’unico a conoscere i segreti di Ipek e la sua reale natura e nelle prossime puntate avrebbe dovuto rivelerà la verità a Sezai tutto ciò non sarà possibile ma non per esigenze narrative.

Le anticipazioni Tradimento svelano che nelle prossime puntate Numan uscirà di scena ed il motivo è presto detto. L’addio di Numan nella serie non è dovuta a esigenze narrative o impegni dell’attore che lo impersona ma ad un evento tragico e drammatico: l’attore che lo impersonava Omer Karanlik è morto nel 2023, durante le riprese della seconda stagione, stroncato da un infarto a soli 65 anni. L’attore era molto conosciuto in patria per aver recitato in molte soap e fiction.

Anticipazioni Tradimento: l’attore Omer Karanlik è morto, che fine fa Numan nella serie turca

Chi era Omer Karanlik, Numan di Tradimento? Sull’attore le informazioni sono poche, nato a Istanbul nel 1958 ha recitato in moltissime serie tv prima di approdare al ruolo di Numan in Tradimento. Sulla sua vita privata vige il massimo riserbo, non si conosce se fosse sposato e avesse una compagna ne avesse dei figli. Tuttavia, la sua scomparsa ha suscitato un profondo dolore nei fan della dizi turca. Omer Karanlik è morto il 19 novembre 2023 improvvisamente a causa di un infarto. Dopo il dolore e la commozione in molti si sono chiesti che fine il personaggio di Numan, ebbene dalle anticipazioni Tradimento che Numan uscirà di scena morendo per un emorragia cerebrale. La trama della dizi turca è stata stravolta in corsa perché inizialmente tale personaggio sarebbe stato una figura chiave. Nel frattempo sui social sono apparsi messaggi di cordoglio anche dei fan italiani.