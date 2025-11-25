Martina Colombari e suo marito Billy Costacurta hanno affrontato diverse sfide nel corso degli anni, superando un tradimento e....

Billy Costacurta e Martina sempre più uniti: così hanno superato i momenti difficili

Trent’anni d’amore e non sentirli. Martina Colombari e suo marito Billy Costacurta sono uniti più che mai, malgrado qualche inevitabile alto e basso vissuto nel corso della loro storia d’amore. C’è stato un periodo in particolare che ha messo a durissima prova la coppia, come confessato dalla stessa ex Miss Italia, in diverse occasioni. Ovvero quando dopo i primi dieci anni insieme, una crisi profonda li allontanò, facendo si che entrambi intraprendessero altre relazioni. Relazioni che Martina ha definito poco più di un capriccio, assicurando che il tradimento è stato brillantemente superato da lei e da suo marito, come dimostra la loro lunga relazione.

“Oggi non ci saltiamo addosso tutte le notti”, specifica in una divertente intervista al Corriere della Sera, dove spiega di essere però ancora in sintonia col marito. “Fisicamente gli piaccio ancora molto. Anche per questo vado sempre in palestra…”, racconta la bella Martina Colombari.

Il fatto che oggi siano ancora insieme e uniti non è un elemento scontato per Martina, che assapora con gusto essere “un unicum in mezzo a un universo di divorziati e separati”. La Colombari sembra amare ogni cosa di suo marito Billy Costacurta, ma ha rivelato con ironia di non sopportarlo quando è alla guida in auto. Specialmente quando si tratta di attendere ai semafori in coda. Insomma, pare che l’ex difensore del Milan non abbia moltissima pazienza.

“Diventa irriconoscibile allora gli dico che è la persona più brutta che conosco. E finiamo per litigare…”, spiega ancora Martina Colombari. Oggi la coppia si gode l’equilibrio che regna sovrano all’interno della relazione, fatta di spazi individuali ma anche tanta condivisione.