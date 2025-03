Il compromesso tra Umit e Tarik, Oylum vicina a Behram: dove eravamo rimasti nei precedenti episodi di Tradimento

Una nuova puntata di Tradimento, per il suo consueto appuntamento domenicale – 24 marzo 2025 – è pronta ad irrompere e sconvolgere con 3 episodi densi di colpi di scena di risvolti chiave sulle dinamiche più intricate. Prima di tuffarci nelle anticipazioni della serata, vediamo dove eravamo rimasti con i precedenti episodi del dezi turco. Al centro dell’attenzione Umit che, nonostante le remore iniziali, alla fine ha deciso di supportare Tarik in virtù di un compromesso che tocca le sue corde emotive: rivedere sua figlia.

Nei precedenti episodi di Tradimento abbiamo visto Oylum avvicinarsi non poco a Behram; la relazione è però frutto di gelosia? L’interazione tra i due si è intensificata dopo la vicinanza tra Tolga e Selin; il gesto, quindi, potrebbe essere rivolto solo ad indispettire il ragazzo piuttosto che per un reale interesse. Nel frattempo, Guzide ha chiuso con Tarik: il suo coinvolgimento scuote anche i figli che ora non portano più il suo cognome.

Le anticipazioni Tradimento – per la puntata di oggi 23 marzo 2025 – partono da Zelis e Ozan, con il secondo che dovrà conoscere finalmente la madre della ragazza. A dispetto degli auspici, il momento non si realizza. L’uomo è infatti ancora preso dalle questioni familiari e, per restare vicino ai suoi cari, si trova costretto a rifiutare l’invito. Nel frattempo, Oltan è nel pieno di un vero e proprio delirio; il video che può segnare una svolta su Kaan è sparito e ora provare che è ancora in vita diventa quanto mai difficile.

Ma che fine ha fatto il video che poteva finalmente scagionare Oltan? Ora è tutto nelle mani di Tolga, è lui ad aver preso possesso della chiavetta USB che contiene il video e, ovviamente, non può che raccontare tutta la verità a Guzide che fino a quel momento ignorava tale possibilità.

Le anticipazioni Tradimento – per la puntata di questa sera, 23 marzo 2025 – proseguono con un risvolto clamoroso nella vita professionale di Guzide. Quest’ultima si fidava ciecamente di Umit ma non avrebbe mai immaginato che anche quest’ultimo le avesse mentito a proposito del suo lavoro; a sua insaputa, si cimentava nella produzione di creme. Insieme si recano sul posto e, a gran sorpresa, ciò che trovano è solo una baraonda come se qualcuno fosse arrivato prima di loro per rubare ogni cosa.

Oltan, dopo una serie di peripezie, riesce a riappropriarsi del video e fornisce il tutto a Tolga, incaricata di mettere Guzide al corrente della verità per scagionare Ozan. Quest’ultimo, una volta consapevole della prova effettiva della sua innocenza, è letteralmente fuori di sé! Il suo unico obiettivo è ora quello di ottenere giustizia dopo l’ondata di odio ricevuta e per le accuse di essere un assassino. Fortunatamente, Tolga riesce a distoglierlo dai suoi intenti convincendolo a temporeggiare.

Le anticipazioni Tradimento – per la puntata di quedta sera, 23 marzo 2025 – proseguono con l’ultimo episodio dell’appuntamento domenicale ancora con Ozan al centro della scena. Ora Oylum non può più mentire e il bivio che le viene proposot è tutt’altro che semplice da dirimere: o lui o Tolga. Nel frattemppo, Umit continua a seguire una strada non proprio placida; mette sotto ricatto Tesim con un video che la incastra con Nihal, l’obiettivo è quello di manteneere il suo lavoro presso il laboratorio.

Dato il carico da novanta raccontato dalle anticipazioni Tradimento, scopriamo dove e quando seguire la nuova puntata della serie tv. Appuntamento a questa sera – 23 marzo 2025 – come sempre su Canale 5. Tre episodi tutti da vivere e che saranno disponibili anche in streaming e on demand grazie alla piattaforma ufficiale Mediaset Play.

In attesa di scoprire i risvolti della puntata di questa sera – 23 marzo 2025 – ci pensa Caner Sahin – alias Tolga nel dezi turco – a rincarare la dose rispetto alle aspettative non solo per le anticipazioni Tradimento ma anche in riferimento a ciò che il suo personaggio andrà a vivere nelle prossime puntate. “Tolga non resta indifferente a ciò che vede e succede, anche a costo di andare contro al padre”, un parallelismo con la sua attitudine personale ma che può aprire molteplici scenari in vista delle prossime puntate Tradimento. Che la sua ‘tenera’ percezione sia solo l’anticamera di una trasformazione molto più ‘focosa’ rispetto a come ci aveva abituati?