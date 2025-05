Tradimento, perché la soap di Canale 5 non va in onda oggi 1° maggio 2025

Anche Mediaset si allinea al giorno di festa di oggi, giovedì 1° maggio 2025, e rivoluziona significativamente il proprio palinsesto soprattutto sul fronte pomeridiano. In occasione della Giornata dei lavoratori, infatti, diversi programmi che tradizionalmente vanno in onda in settimana, oggi si prenderanno una pausa; grandi cambiamenti in vista, dunque, soprattutto per i telespettatori delle soap del pomeriggio e in particolare di Tradimento.

Il pomeriggio di Canale 5 andrà incontro ad importanti modifiche, eccezion fatta per il consueto appuntamento con Beautiful che andrà regolarmente in onda a partire dalle ore 13.45. A seguire però si va incontro ad alcuni stravolgimenti di palinsesto, dal momento che Tradimento non verrà trasmessa: al suo posto, infatti, andrà in onda una puntata eccezionale ed extra large di un’altra celebre serie turca, ovvero The Family, che occuperà il palinsesto dalle 14.10 fino alle 17.00.

The Family sostituisce Tradimento: rivoluzione in palinsesto per le soap di Canale 5

Tradimento si concede dunque una pausa nella giornata di oggi, giovedì 1° maggio 2025, per lasciar spazio a un doppio appuntamento con The Family, in onda ininterrottamente dalle 14.10 alle 17.00 e intervallato solamente da un daytime speciale del reality di Ilary Blasi The Couple, in programma dalle 16.00 alle 16.10. A seguire il palinsesto rimane invariato: dalle 17.00 spazio a Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino e, subito dopo, Avanti un altro! Story alle 18.45 con Paolo Bonolis.

Nessun dramma però per i fan di Tradimento, dal momento che la soap turca di Canale 5 tornerà regolarmente in onda a partire da domani, venerdì 2 maggio 2025, non solo nel daytime ma anche con la nuova ed attesissima puntata in prima serata.

